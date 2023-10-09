以巴衝突｜中以25歲女混血兒遭哈馬斯綁架 父睇片傷心欲絕：看着她驚恐卻無能為力

以色列及巴勒斯坦武裝組織哈馬斯爆發激烈衝突，多人在以色列南部參加一個和平音樂節期間被哈馬斯成員殺害或綁架。網傳影片顯示一位名為諾亞(Noa Argamani)的女子被哈馬斯武裝分子綁架到加沙，她被數名男子用電單車載走，諾亞尖叫着「別殺我！不，不，不」，她的男友則遭到綁架者粗暴對待，兩人至今下落不明。

以色列中華商會確認，諾雅今年25歲、是一名學生，經以色列駐華大使館證實，她是一名擁有一半中國血統的以色列女子，在北京出生。商會表示諾雅的母親是華人，父是以色列人，目前當地華人團體正發起對她的幫助。她的父親在受訪時傷心欲絕，指自己把女兒從小保護到大，現在卻只能看着影片中驚恐的女兒而無能為力。

外交部：正核實 有關報道

在今日外交部記者會上，有記者提問一名有中國血統的以色列女子被哈馬斯武裝分子綁架，中方能否證實她是否中國公民。外交部發言人毛寧稱，注意到有關報道，中方一貫反對針對平民的暴力和襲擊。同事正在核實有關情況，所以目前還沒有可以提供的信息。