以巴衝突｜中國留學生涉於法國塗鴉譴責以色列被捕　或面臨被遣返

一名旅法中國留學生因在牆上塗鴉呼籲「停止對巴勒斯坦人的種族滅絕」、「反對猶太復國主義」的標語而被法國地方警察拘押，並有可能被強制遣返。
綜合報道，一名在法國布爾日國家高等藝術學院就讀的25歲中國留學生，於上月17日、18日夜間在布爾日的街道牆壁上噴塗納粹十字、猶太標誌「大衛之星」，以及飛機轟炸建築物等圖案，他於本月13日被捕，16日被裁定塗鴉「不足以被認定具有反猶太主義性質」而獲釋。他面臨被遣返，3年內禁止進入法國。報道指，他原定於明年2月完成畢業論文，同年6月畢業。
中國駐法國大使館：法國警方不應過度執法
中國駐法國大使館表示，已經及時向該名學生提供領事協助。發言人指，贊成案件的主審法官不予立案的決定，亦認同學生的代表律師和學校的意見，認為該名學生只是譴責以色列政府的政策，對公共秩序不構成威脅，警方不應過度執法，中方將持續關注案件進展，全力維護中國公民合法權益。
發言人表示，中方立場是當務之急，一是衝突各方要立即停火止戰，停止一切針對平民的暴力和襲擊，釋放被扣押平民，避免更嚴重的生靈塗炭。二是要保障人道主義救援通道安全暢通，向加沙民眾提供更多人道主義援助，停止强制遷移、斷水斷電斷油等針對加沙民眾的集體懲罰。三是國際社會要拿出實際舉措，防止衝突擴大、影响整個中東地區穩定。各方應該將聯合國大會和安理會有關決議要求落到實處。