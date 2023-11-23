以巴衝突｜中國留學生涉於法國塗鴉譴責以色列被捕　或面臨被遣返

一名旅法中國留學生因在牆上塗鴉呼籲「停止對巴勒斯坦人的種族滅絕」、「反對猶太復國主義」的標語而被法國地方警察拘押，並有可能被強制遣返。

綜合報道，一名在法國布爾日國家高等藝術學院就讀的25歲中國留學生，於上月17日、18日夜間在布爾日的街道牆壁上噴塗納粹十字、猶太標誌「大衛之星」，以及飛機轟炸建築物等圖案，他於本月13日被捕，16日被裁定塗鴉「不足以被認定具有反猶太主義性質」而獲釋。他面臨被遣返，3年內禁止進入法國。報道指，他原定於明年2月完成畢業論文，同年6月畢業。