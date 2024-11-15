以巴衝突｜人權觀察斥以軍觸犯反人類罪　籲國際社會制裁

非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）14日發布的最新調查報告指，以色列蓄意、有系統地行動，使加沙走廊的巴勒斯坦人被迫大規模流離失所，已構成戰爭罪行和反人類罪。

根據《CNN》，「人權觀察」發布長​​達154頁的報告，細數加沙長達13個多月的大範圍破壞。聯合國稱，這導致加沙超過90%人口、約190萬名巴勒斯坦人流離失所。

在逃亡路線上殺害巴勒斯坦人

「人權觀察」透過聲明指，以色列軍隊在加沙非法、蓄意（deliberate）、有控制地破壞房屋和民用基礎設施。他們顯而易見的目的是建立緩衝區（buffer zone）與安全走廊（security corridor），導致巴勒斯坦人永久流離失所。