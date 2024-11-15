以巴衝突｜人權觀察斥以軍觸犯反人類罪　籲國際社會制裁

非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）14日發布的最新調查報告指，以色列蓄意、有系統地行動，使加沙走廊的巴勒斯坦人被迫大規模流離失所，已構成戰爭罪行和反人類罪。
根據《CNN》，「人權觀察」發布長達154頁的報告，細數加沙長達13個多月的大範圍破壞。聯合國稱，這導致加沙超過90%人口、約190萬名巴勒斯坦人流離失所。
在逃亡路線上殺害巴勒斯坦人
「人權觀察」透過聲明指，以色列軍隊在加沙非法、蓄意（deliberate）、有控制地破壞房屋和民用基礎設施。他們顯而易見的目的是建立緩衝區（buffer zone）與安全走廊（security corridor），導致巴勒斯坦人永久流離失所。
「人權觀察」研究員哈德曼（Nadia Hardman）稱，以色列政府在逃亡路線上殺害巴勒斯坦人、轟炸所謂安全區並切斷食物、水和衛生設施，不能聲稱自己保護了巴勒斯坦人的安全：「以色列公然侵犯了確保巴勒斯坦人返回家園的義務，幾乎夷平了大片地區。」
「致力於遵守國際法」
以軍14日對報告作出回應，稱「致力於遵守國際法並據此行事」，並發布疏散令以保護平民免受戰鬥影響。且以軍也否認存在任何「無論軍事必要性，旨在對民用基礎設施造成最大損害」的說法，並稱任何「有關違反國際法的報告和投訴」都將提交給內部審查機構。
過去一年來，許多人道組織和聯合國調查人員，指控以色列的軍事行為可能構成戰爭罪行，但都遭到以色列堅決否認。另一方面，與以色列交戰的哈馬斯也被控犯有戰爭罪行。
「人權觀察」表示，以軍在加沙北部的行動恐導致數十萬平民無家可歸。該組織敦促各國停止向以色列出售武器，並對這個猶太國家實施制裁，迫使其遵守保護平民的國際義務。同時呼籲國際刑事法院以反人類罪對以色列進行調查。
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