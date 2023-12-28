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國際
2023-12-28 10:51:37

以巴衝突｜以使館製作「哈馬斯襲首爾擄韓婦」影片 南韓抗議後一日下架(有片)

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以色列駐南韓大使館周二(26日)在社交平台發布一段由其製作的影片，內容模擬首爾遭巴勒斯坦武裝組織哈馬斯恐襲的場景，不過影片引發爭議，南韓外交部批評不合適下，以色列使館已於周三(27日)下架影片。

以色列駐南韓大使館周二(26日)在社交平台發布一段由其製作的影片，內容模擬首爾遭巴勒斯坦武裝組織哈馬斯恐襲的場景，不過影片引發爭議，南韓外交部批評不合適下，以色列使館已於周三(27日)下架影片。

以色列駐南韓大使館周二(26日)在社交平台發布一段由其製作的影片，內容模擬首爾一間學校遭巴勒斯坦武裝組織哈馬斯恐襲的場景，不過影片引發爭議，南韓外交部批評不合適下，以色列使館已於周三(27日)下架影片。 

以色列駐南韓大使館周二(26日)在社交平台發布一段由其製作的影片，內容模擬首爾遭巴勒斯坦武裝組織哈馬斯恐襲的場景，不過影片引發爭議，南韓外交部批評不合適下，以色列使館已於周三(27日)下架影片。 影片題為「想像一下如果這件事發生在你的國家身上」，講述在聖誕節當日，一名在首爾居住的母親帶著年幼女兒參加學校才藝表演 影片題為「想像一下如果這件事發生在你的國家身上」，講述在聖誕節當日，一名在首爾居住的母親帶著年幼女兒參加學校才藝表演 影片題為「想像一下如果這件事發生在你的國家身上」，講述在聖誕節當日，一名在首爾居住的母親帶著年幼女兒參加學校才藝表演 影片題為「想像一下如果這件事發生在你的國家身上」，講述在聖誕節當日，一名在首爾居住的母親帶著年幼女兒參加學校才藝表演 影片題為「想像一下如果這件事發生在你的國家身上」，講述在聖誕節當日，一名在首爾居住的母親帶著年幼女兒參加學校才藝表演 突然手機傳出空襲警報，母女隨即前往地下室避難，其後有炸彈落在學校 突然手機傳出空襲警報，母女隨即前往地下室避難，其後有炸彈落在學校 突然手機傳出空襲警報，母女隨即前往地下室避難，其後有炸彈落在學校 母女被武裝分子發現 頭部渾身是血的母親被武裝分子綁架 ，頭部渾身是血的母親被武裝分子綁架。她四處張望着尋找孩子，但只看到地上留下孩子的一雙紅手套。 ，頭部渾身是血的母親被武裝分子綁架。她四處張望着尋找孩子，但只看到地上留下孩子的一雙紅手套。 以色列駐韓使館解釋，製作影片是讓南韓人更理解以色列人民遇上襲擊時的感受。

模擬母女學校遇炸彈襲擊   被武裝分子綁架

影片題為「想像一下如果這件事發生在你的國家身上」，講述在聖誕節當日，一名在首爾居住的母親帶著年幼女兒參加學校才藝表演時，突然手機傳出空襲警報，母女隨即前往地下室避難，其後有炸彈落在學校，頭部渾身是血的母親被武裝分子發現，被綁架帶上電單車。她四處張望着尋找女兒，但只看到地上留下她的一雙紅手套。

以色列駐南韓使館解釋，製作影片是讓南韓人更理解以色列人民遇上襲擊時的感受。 不過當地評論指出，以色列為了正當化針對哈馬斯發動的戰爭，而將朝鮮半島安全借題發揮，是十分不妥。

南韓外交部官員表示，雖然哈馬斯殺害及綁架以色列平民的行為難以開脫，但以方將此與他國安全情況掛鉤製作及傳播有關影片的行為不妥，已向以色列使館表達立場，對方也刪除涉事影片。
 

哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖）
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