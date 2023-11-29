以巴衝突｜以哈互批對方違反臨時停火　雙方續交換第五批人質（有片）

加沙人道停火延長兩天，在停火第五天，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯，互相指摘對方違反臨時停火協議。其後雙方繼續按協議內容進行第五輪人質交換，有10名以色列人質，以及30名巴人囚犯獲釋。
以色列軍隊坦克周二在加沙城一個社區3次發炮，造成至少1人受傷。以軍指懷疑武裝分子走近以軍陣地，因此開火警告。在加沙北部，以軍陣地附近有3個爆炸裝置被引爆，另一個陣地則遭到武裝分子開槍，以軍還火，事件中有幾名以軍士兵受輕傷。
Palestinian civilians in Gaza continue to try their hardest to scare Israeli hostages as they are being transported out of the Gaza Strip.— Visegrád 24 (@visegrad24) November 28, 2023
Via @AvivaKlompas pic.twitter.com/4zTeM6ZC1B
以色列釋放30名婦女及未成年人士
以色列傳媒報道，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯按照延長2天的臨時停火協議內容，晚上將第五批扣押在加沙的人質移交給紅十字會。以軍其後表示，根據紅十字會的信息，有10名以色列人質和兩名外國人質獲釋。卡塔爾外交部就表示，獲釋以色列人質包括9名婦女和1名兒童，其中1人同時有菲律賓國籍，兩人有阿根廷國籍。巴勒斯坦當局表示，以色列釋放的第五批巴勒斯坦囚犯，包括15名婦女和15名未成年人士。