以巴衝突｜以哈同意延長停火2日　哈馬斯再釋放11名人質（有片)

以色列與哈馬斯臨時停火踏入第4日，哈馬斯釋放第四批共11名人質。在協議臨近到期之際，卡塔爾外交部宣布，各方已達成協議，將加沙的人道休戰期延長2日。以色列表示延長停火期間將再有20名以色列人質獲釋。美國和聯合國對延長停火表示歡迎。
哈馬斯表示，在埃及和卡塔爾斡旋下，同意按現時協議條款，將休戰期限延長2日。 有埃及高級官員較早前透露，協議包括哈馬斯與以色列，分別釋放20名以色列人質和60名巴勒斯坦囚犯。美國白宮歡迎雙方延長停火。總統拜登發表聲明，指臨時停火令大量的人道援助得以進入加沙，感謝以色列總理內塔尼亞胡，以及協調的卡塔爾和埃及，強調會持續努力，直至所有被哈馬斯脅持的人質獲釋。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）亦歡迎延長停火，形容是在戰爭的黑暗中見到一絲人性和希望，但認為停火多2日，仍然不足以滿足加沙的全部人道需要。
以色列釋放33名巴囚犯交換11名人質
哈馬斯釋放於停火第4日釋放第四批共11名人質，以色列證實獲釋人質已離開加沙正返回以色列。他們全部都擁有雙重國籍，當中包括3名法國人、2名德國人和6名阿根廷人。以色列則釋放33名巴勒斯坦囚犯，當中包括3名女囚犯和30名未成年囚犯。以色列將他們送到西岸，移交予紅十字國際委員會官員。
Palestinian civilians climbing on the cars taking the hostages to the border.— Visegrád 24 (@visegrad24) November 27, 2023
They are trying to scare them to the very last moment that they are in Gaza.
Young children and women in the cars… pic.twitter.com/gVhqOwiKSh