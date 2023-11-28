以巴衝突｜以哈同意延長停火2日　哈馬斯再釋放11名人質（有片)

以色列與哈馬斯臨時停火踏入第4日，哈馬斯釋放第四批共11名人質。在協議臨近到期之際，卡塔爾外交部宣布，各方已達成協議，將加沙的人道休戰期延長2日。以色列表示延長停火期間將再有20名以色列人質獲釋。美國和聯合國對延長停火表示歡迎。

哈馬斯表示，在埃及和卡塔爾斡旋下，同意按現時協議條款，將休戰期限延長2日。 有埃及高級官員較早前透露，協議包括哈馬斯與以色列，分別釋放20名以色列人質和60名巴勒斯坦囚犯。美國白宮歡迎雙方延長停火。總統拜登發表聲明，指臨時停火令大量的人道援助得以進入加沙，感謝以色列總理內塔尼亞胡，以及協調的卡塔爾和埃及，強調會持續努力，直至所有被哈馬斯脅持的人質獲釋。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）亦歡迎延長停火，形容是在戰爭的黑暗中見到一絲人性和希望，但認為停火多2日，仍然不足以滿足加沙的全部人道需要。

