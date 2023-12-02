以巴衝突｜以哈恢復戰鬥　加沙逾180巴人喪生　以色列證實6人質死亡

以色列與哈馬斯短暫休戰約一星期後，雙方在當地星期五早上協議屆滿後隨即恢復戰鬥。以軍對加沙南北部多處發動陸空攻勢，擊中超過200個哈馬斯目標，並攔截多枚由加沙射向以色列的火箭。加沙衛生部指，空襲造成180多人死亡，另外約590人受傷。以色列實，有4名被扣押在加沙的人質死亡。
以軍說，出動地面、空中和海上力量，打擊哈馬斯在加沙的大約200個目標。以軍又向南部汗尤尼斯的民眾空投傳單，要求他們撤離到與埃及接壤的拉法市，不過拉法同時受到以軍空襲。哈馬斯武裝派別「卡薩姆旅」及伊斯蘭聖戰組織武裝派別「聖城旅」，分別承向以色列城鎮發動襲擊，以回應以方針對巴勒斯坦平民的攻擊。黎巴嫩真主黨亦向邊境的以軍據點開火，以軍發炮還擊。加沙衛生部門說，至少184人死亡，近590人受傷，死傷者多數是婦女及兒童。
卡塔爾指以軍恢復轟炸令談判變得複雜
以色列國防部長加蘭特重申，會繼續以武力對付哈馬斯直至將組織瓦解。目前以色列相信，哈馬斯仍挾持115名成年男性、20名女性及兩名兒童人質，另外又再證實多4名人質遇難，包括最年長的一名86歲人質，以及10月初在音樂節被擄走的一名27歲男子，連同早前的2名遇難人質，以方有6名人質死亡。
巴勒斯坦紅新月會指，以色列阻止人道物資運入加沙，直至另行通知。國際紅十字會指，隨著戰火重燃，加沙平民的惡夢再次出現，人道救援工作亦再受挑戰。一直參與斡旋的卡塔爾指停火斡旋仍然繼續，但以軍恢復轟炸加沙令談判變得複雜。以色列和哈馬斯互相指責對方要為恢復戰鬥負上責任。