以巴衝突｜以哈恢復戰鬥　加沙逾180巴人喪生　以色列證實6人質死亡

以色列與哈馬斯短暫休戰約一星期後，雙方在當地星期五早上協議屆滿後隨即恢復戰鬥。以軍對加沙南北部多處發動陸空攻勢，擊中超過200個哈馬斯目標，並攔截多枚由加沙射向以色列的火箭。加沙衛生部指，空襲造成180多人死亡，另外約590人受傷。以色列實，有4名被扣押在加沙的人質死亡。

以軍說，出動地面、空中和海上力量，打擊哈馬斯在加沙的大約200個目標。以軍又向南部汗尤尼斯的民眾空投傳單，要求他們撤離到與埃及接壤的拉法市，不過拉法同時受到以軍空襲。哈馬斯武裝派別「卡薩姆旅」及伊斯蘭聖戰組織武裝派別「聖城旅」，分別承向以色列城鎮發動襲擊，以回應以方針對巴勒斯坦平民的攻擊。黎巴嫩真主黨亦向邊境的以軍據點開火，以軍發炮還擊。加沙衛生部門說，至少184人死亡，近590人受傷，死傷者多數是婦女及兒童。