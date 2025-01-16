以巴衝突｜以哈達協議周日起停火放人質 分三階段落實

持續近15個月的加沙戰事露出和平曙光，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯就加沙停火達成協議，星期日生效，停火會分三階段實施，首階段停火為期6個星期，哈馬斯將釋放33名被扣押人質，包括婦孺、長者以及女性以軍，約佔哈馬斯扣押人質總數的三分之一，換取以色列釋放部分巴勒斯坦囚犯，並增加對加沙的人道援助。協議亦會包括以軍逐步撤出加沙及讓流離失所的居民返回加沙北部，雙方會再就第二和第三階段停火的細節磋商，預計談判內容包括釋放剩餘人質、實現永久停火，以及以軍完全撤出加沙，解決所有剩餘人質遺體歸還問題並開始重建加沙地帶。消息傳出後，在加沙和以色列特拉維夫，都有大批民眾上街慶祝及歡呼。

斡旋方卡塔爾、埃及和美國，將同與哈馬斯和以色列合作推動協議落實。美國、卡塔爾和埃及發表聯合聲明，指協議旨在在加沙實現永久停火，恢復和平，三國會作為協議的擔保國，確保協議充分執行。哈馬斯表示，協議標誌住他們與敵人鬥爭的關鍵轉捩點，又感謝協調方的努力，特別是卡塔爾和埃及。

內塔尼亞胡感謝拜登特朗普協助

以色列總理內塔尼亞胡分別與美國總統拜登及候任總統特朗普通話，感謝他們促成協議的努力。白宮表示，拜登和內塔尼亞胡對於人質即將與家人團聚感到高興。