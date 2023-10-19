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國際
2023-10-19 15:48:00

以巴衝突｜以國一家五兄弟齊入伍　年紀最小21歲　有醫生有從美返國

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以國一家五兄弟齊入伍，年紀最小21歲，有醫生有由美返國。(NBC)

以國一家五兄弟齊入伍，年紀最小21歲，有醫生有由美返國。(NBC)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯7日突襲以色列，衝突爆發持續12天，很多在外地的以色列人響應號召返國入伍。一個以色列家庭有5名兄弟入伍作戰，其中有從美國紐約回國，亦有醫生脫下醫生袍上前線，當中年紀最細只有21歲。

全國廣播公司(NBC)報道，在加沙邊境訪問到一名預備役軍人Naftali，「當我接到指揮官的電話，我立刻領會，我必須告訴妻子，現在必須離開」，他的姓氏因安全理由隱去。原來他與家中另外4個兄弟均已在軍中前線。年紀最細的Shuey只有21歲，仍在以色列國防軍步兵團服兵役。其餘4兄弟是預備役軍人。

34歲的Naftali年紀最大，他已婚並育有3名女兒，原本是耶路撒冷一間醫院的醫生。(NBC) 老么：兄弟們到處都是，我並不孤單。(NBC)

老么：兄弟們到處都是 我並不孤單

報道指，Naftali與他的4個兄弟BentziChaimYochanan Shuey 均擁有美國及以色列雙重國籍。5兄弟之中，34歲的Naftali年紀最大，他已婚並育有3名女兒，原本是耶路撒冷一間醫院的醫生，當與指揮官聯絡後，就知道必須告知妻子他要離開。Naftali說，他無法形容他媽媽的感受，她不得不送5個兒子入伍，不管是預備役軍人還是服兵役，兄弟們如今都在軍隊服役。

至於32 歲的Bentzi26歲的Chaim正駐紮在以色列與真主黨交火的北部地區。Yochanan則是由紐約返國入伍。老么Shuey 在以色列和埃及邊界的沙漠表示，這是他一生中做過最重要的事，形容「看到兄弟們在北方、南方，到處都是」讓他可以告訴自己「看，你並不孤單」。

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