以巴衝突｜以國一家五兄弟齊入伍　年紀最小21歲　有醫生有從美返國

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯7日突襲以色列，衝突爆發持續12天，很多在外地的以色列人響應號召返國入伍。一個以色列家庭有5名兄弟入伍作戰，其中有從美國紐約回國，亦有醫生脫下醫生袍上前線，當中年紀最細只有21歲。

全國廣播公司(NBC)報道，在加沙邊境訪問到一名預備役軍人Naftali，「當我接到指揮官的電話，我立刻領會，我必須告訴妻子，現在必須離開」，他的姓氏因安全理由隱去。原來他與家中另外4個兄弟均已在軍中前線。年紀最細的Shuey只有21歲，仍在以色列國防軍步兵團服兵役。其餘4兄弟是預備役軍人。