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國際
2023-10-10 13:00:00

以巴衝突｜以國一家五口遭哈馬斯殺害 包括6歲孖女及4歲兒「最後自拍照」萬民心碎

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凱德姆(Kedem)一家據報遭哈馬斯殺害。(互聯網)

凱德姆(Kedem)一家據報遭哈馬斯殺害。(互聯網)

以色列政府公布一張令無數網民心碎的微笑自拍照，相中的一家五口據報在加沙邊界的基布茨·尼爾·奧茲(Kibbutz Nir Oz)遭哈馬斯分子殺害，當中包括一對6歲孖女以及4歲幼子。

遇害的是凱德姆(Kedem)一家，包括丈夫約納坦．凱德姆、妻子塔瑪爾，以及他們的孩子夏哈爾、阿貝爾和奧默。以色列國防軍(IDF)周一表示，這個家庭只是哈馬斯殺害的逾700多名以色列人其中一部分。

以色列官方的X帳號在發布了凱德姆一家的自拍照，凸顯哈馬斯的冷血無情，帖文寫道：「塔瑪爾、約納坦和他們的孩子。整個家庭被哈馬斯恐怖分子摧毀」。以色列前總理貝內特(Naftali Bennett)亦發文稱，「整個家庭冷血謀殺……看著他們幸福的臉龐，他們的愛。他們只是因為身為猶太人，而被巴勒斯坦恐怖分子殺害」。

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以巴衝突｜女戶主原負責培訓鄉村社區領袖

根據塔瑪爾的社交媒體資料，她是區域合作與集群事務部內政部的顧問，並於「鼓勵教育倡議基金會」工作，曾擔任「市政服務預備隊」計劃負責人。該計劃旨在培訓以色列鄉村社區的地方領導者。據報塔瑪爾在耶路撒冷長大，並於以色列本古里安大學，獲得管理和公共政策碩士學位，其Facebook上有許多她和家人的快樂時光照片，最後一次發帖是在哈馬斯襲擊以色列前一晚。丈夫約納坦則是一位營運經理並從事小麥種植。

以色列軍方周一表示，已空襲加沙500多個目標，報復哈馬斯突襲。據報逾17萬名以軍準備發動大規模地面攻擊，摧毀加沙地帶的哈馬斯分子及設施，特種部隊則尋求擊斃哈馬斯高層。

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