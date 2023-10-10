以巴衝突｜以國一家五口遭哈馬斯殺害 包括6歲孖女及4歲兒「最後自拍照」萬民心碎

以色列政府公布一張令無數網民心碎的微笑自拍照，相中的一家五口據報在加沙邊界的基布茨·尼爾·奧茲(Kibbutz Nir Oz)遭哈馬斯分子殺害，當中包括一對6歲孖女以及4歲幼子。

遇害的是凱德姆(Kedem)一家，包括丈夫約納坦．凱德姆、妻子塔瑪爾，以及他們的孩子夏哈爾、阿貝爾和奧默。以色列國防軍(IDF)周一表示，這個家庭只是哈馬斯殺害的逾700多名以色列人其中一部分。

以色列官方的X帳號在發布了凱德姆一家的自拍照，凸顯哈馬斯的冷血無情，帖文寫道：「塔瑪爾、約納坦和他們的孩子。整個家庭被哈馬斯恐怖分子摧毀」。以色列前總理貝內特(Naftali Bennett)亦發文稱，「整個家庭冷血謀殺……看著他們幸福的臉龐，他們的愛。他們只是因為身為猶太人，而被巴勒斯坦恐怖分子殺害」。