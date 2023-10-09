以巴衝突｜以國前總理響應徵召參戰　居美以漢「拋妻棄女」返國：這就是以色列人

以國前總理響應徵召參戰，紐約以男拋妻棄女返國：這就是以色列人。(網上圖片)

以色列在贖罪日戰爭50周年前夕，遭巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)突襲，雙方死傷慘重。以色列傳媒報道，當地死亡人數逾700人；加沙地帶死亡人數亦升至逾410人。國難當前，抗議政府以及在國外的預備役人士響應徵召參戰，51歲前總理貝內特(Naftali Bennett)亦加入前線士兵行列。亦有長居於美國紐約的以色列男子，暫時放下家庭妻女回國參戰。

綜合報道，以色列國防軍(IDF)骨幹「預備役軍人」響應國家徵召，光是以國駐希臘大使館就包下20架雅典飛往特拉維夫班機，接載共約5,000名後備役軍人返國參戰。而軍旅生涯官至陸軍少校，曾任教育部長、經濟部長、國防部長，並在去年下台的前總理班奈特，也加入抗敵行列，他受訪時控訴恐怖份子滲透領土、殺害及綁架平民，指「是時候消滅哈瑪斯」。