以巴衝突｜以女兵通報哈馬斯突襲前異動 上級無視：那幫混混搞不出大事

巴勒斯坦激進組織哈馬斯本月7日突襲以色列，不少輿論質疑以色列當局為何事前完全沒收到情報。惟《耶路撒冷郵報》周二(17日)報道，原來在行動前一天，已有以色列國防軍瞭望兵發現邊境有不尋常狀況，並多次通報長官，惟警告卻被忽視，上級長官甚至笑稱：「哈馬斯只是一幫混混（a bunch of punks），搞不出甚麼大事！」，結果埋下被偷襲禍根。

持地圖觀察指向圍欄

以色列國防軍一名瞭望女兵披露，早在哈馬斯攻入以色列的前一天，就發現哈馬斯成員手持地圖觀察，指向圍欄，「我跟其他軍人說，有事情要發生了，我看到他們似乎在計劃一些事情。」她甚至開玩笑說，「他們要攻擊我們的瞭望台了」，「因這看起來就是那麼不一樣」。

惟當她向上級通報這些不尋常的狀況時，指揮官們卻無視，更說「哈馬斯只是一幫混混，搞不出甚麼大事。」

練習開槍扔手榴彈

瞭望女兵強調：「我還記得他們的練習內容，他們會開槍、躺在地上、扔手榴彈。這些就是後來發生在我身上的事。」

她又指在哈馬斯突襲前一個月，當地的農業活動「看起來很奇怪」，她拍下來作證據，只是當找到上級通報時，長官們說那只是農民在開墾田地，毋須大驚小怪。「我告訴他們，不，這不是一片田地。看，那是一群平民，這看起來不太對勁啊。」

以色列國防軍發言人表示，在哈馬斯大舉進攻入侵時，是加沙的瞭望兵首先發現哈馬斯武裝成員滲透潛入以色列境內，他們迅速召集部隊並針對哈馬斯成員進行遠距離打擊。