以巴衝突｜以女跪地求饒遭哈馬斯爆頭槍決　音樂會慘劇最新影片曝光（有片）

以色列官方周一(20日)公開一段於10月7日哈馬斯襲擊音樂會的最新影片，畫面顯示，手持長槍的哈馬斯武裝分子不斷追趕人群，其中一名男子在追逐中先遭到槍殺，而跑在他前面的女性友人則停下來跪地求饒，哈馬斯成員仍一槍將她爆頭槍決。

《路透社》報道，以色列外交部有關的帳號在社交平台X上公開一段CCTV影片，顯示哈馬斯10月7日襲擊以色列南部音樂祭時，手拿長槍不斷追趕逃竄人群，一名男子被追上後遭擊殺，與他同行穿著白色衣服的女子就停下腳步，跪在地上向哈馬斯求饒，但最終仍遭哈馬斯以步槍近距離爆頭槍決。以色列外交部重申：「這是一場善良與邪惡之間的戰爭。」但未有公布死亡女子的身分，而《路透社》比對後證實，CCTV畫面地點確實就在音樂祭現場。