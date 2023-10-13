以巴衝突｜以婦靠麵粉棍Dyson吸塵機卡實大門　逃過哈馬斯屠殺(有片)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯上周六(7日)突襲以色列，從各路對平民進行攻擊造成大量傷亡。一名倖存的以色列婦人透露自己居住於遭哈馬斯襲擊的「集體農莊」(Kibbutz)，襲擊當日她無處可逃，帶著女兒躲在家中防空洞，最終仿效網上教學圖片，利用家中的麵粉棍與吸塵器將門頂住武裝份子多番撞門，最終奇蹟守住並順利獲救。
綜合報道，居於以色列南部尼爾奧茲(Nir Oz)集體農莊的婦人Irit Lahav周二(10日)接受訪問時，憶述7日突然發現有哈馬斯武裝份子闖入社區時，她立刻和女兒躲進防空洞。Irit Lahav指，其實多年來已經習慣常規性的轟炸聲，但隨著外頭傳來的聲音愈來愈混亂，她開始深感不妙，尤其她驚覺防空洞門沒有門鎖。據指，以色列要求當地1993年後建造的建築物都必須設有防空洞，惟設計目的是抵禦炮彈攻擊，而非武裝入侵，因此防空洞門即使又重又厚，卻未必有鎖，以避免門鎖受損後令人被困。
倖存者：哈馬斯人員3次嘗試開門 像一場無窮噩夢
無助的Irit Lahav只能以手機向家人求救，她的哥哥隨後向她傳來1張「如何用2把掃帚卡住門」的教學圖片，Irit Lahav回憶當時自己心想「我沒有掃帚，該怎麼做呢？」她靈機一觸立刻拿出1支麵粉棍和「Dyson」吸塵機的吸風管，按著教學圖片的方法將防空洞的門卡住，形容已無能為力，只能與女兒相擁躲在枱底黑暗中。
Irit Lahav說，哈馬斯武裝份子不斷敲門、拉門試圖闖入，但吸塵機和麵粉棍確實把門卡死，哈馬斯經過大約8到10分鐘的嘗試不果就離開，但大約1個小時後又帶著更多武裝份子返回嘗試開門，失敗了之後又來第三次，Irit Lahav形容「像一場無窮的噩夢」。幸好，哈馬斯武裝份子經過3次嘗試後便放棄，Irit Lahav與女兒在以色列軍隊抵達後獲救。尼爾奧茲是在哈馬斯突襲當日首當其衝的幾個集體農莊之一，不少居民在突襲中死亡或被綁架。
Irit Lahav shares her experience with CNN’s @erinburnett on @OutFrontCNN as she says Hamas forces approached her neighborhood. pic.twitter.com/JVonpA398u— CNN (@CNN) October 11, 2023