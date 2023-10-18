以巴衝突｜以方公開片段及衛星圖 稱擊中醫院火箭炮來自加沙境內 疑似哈馬斯內部錄音曝光(有片)

但以軍堅稱醫院並非由被其炮火炸毀，而是伊斯蘭聖戰組織(PIJ)成員發射失敗導致慘劇，以方並公開聲稱是哈馬斯成員的通話錄音，提及炸彈碎片顯示火箭炮來自加沙，慘劇是伊斯蘭聖戰組織成員從醫院後方墳場發射失敗導致。

美國總統拜登周三抵達以色列，加沙一間醫院在前一晚中彈爆炸起火，造成超過500人死亡，令人心碎不已，也使局勢更加複雜。以巴相方互相指責是對方所為，慘劇並引發多個中東國家民眾示威，本來在約旦就局勢而召開的四方會談亦取消，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯拒絕跟拜登會面。

以巴衝突｜以方公開錄音 疑似哈馬斯分子︰看來它誤射了

一名據稱哈馬斯成員，在錄音中提到一枚失誤的火箭，「他們說(火箭)屬於巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」，另一人則說「是我們這邊的嗎？」二人的對話又提到「看來它誤射了，掉在他們身上了」、「天啊，難道它不能在其他地方爆炸嗎？」以及發射地點是「醫院後方的墳場」等。以軍並公開片段，顯示一枚據稱從加沙向以色列飛去的火箭，似乎發生故障導致突然改變方向，並在半空爆炸，之後墜落地面，再引發爆炸。

以巴衝突｜以方︰衛星圖揭火箭半空解體再墜落 地面未見巨坑

以方又公開多張衛星圖片，指受襲醫院並未見通常在以軍空襲後會造成的巨坑，並稱醫院周邊的建築物屋頂有大量火箭碎片，認為火箭是在半空解體，碎片四散，再墜落醫院。

但哈馬斯批評一切都是以色列的謊言，指有關證據造假，以圖掩飾殘害平民罪行。