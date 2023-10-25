以巴衝突｜以總理召36萬後備軍打仗 兒子卻留美「風流快活」遭狠批

哈馬斯突襲以色列殺害或被擄，令以色列人悲奮不已，總統內塔尼亞胡徵召36萬後備軍上戰場，不少本來身在海外的國民拋下一切，包括取消度蜜月，也要返回以色列保家衛國，但當中有「一男子」沒有回國，引發眾怒。

內塔尼亞胡的32歲兒子亞伊爾(Yair Netanyahu)自4月起已身在美國佛羅里達州邁亞密。一名在以色列北部前線服役的志願軍向英媒稱，「亞伊爾在邁阿密海灘享受他的生活，我們則在前線」，「離開工作、離開家庭和孩子，去保護我們的家人和國家是我們，而不是要為目前狀況負責的人(當權者)」，「我們的兄弟、父親和兒子都去前線，但亞伊爾還沒回來，這不能增加人們對國家領導層的信任。」

另一名派往加沙地帶邊境的士兵則說︰「我從擁有工作、生活和家人的美國飛回來。在這關鍵時刻，我無法留在那裡，放棄我的國家和人民。總理的兒子在哪裡？為甚麼他不在以色列？」「這是我們作為以色列人，在近代史上最團結時刻，每個人都應該在這裡，包括總理的兒子。」