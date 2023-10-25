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國際
2023-10-25 12:00:00

以巴衝突｜以總理召36萬後備軍打仗 兒子卻留美「風流快活」遭狠批

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以巴衝突｜亞伊爾9月時曾發帖稱身在邁亞密。(互聯網)

以巴衝突｜亞伊爾9月時曾發帖稱身在邁亞密。(互聯網)

哈馬斯突襲以色列殺害或被擄，令以色列人悲奮不已，總統內塔尼亞胡徵召36萬後備軍上戰場，不少本來身在海外的國民拋下一切，包括取消度蜜月，也要返回以色列保家衛國，但當中有「一男子」沒有回國，引發眾怒。

內塔尼亞胡的32歲兒子亞伊爾(Yair Netanyahu)自4月起已身在美國佛羅里達州邁亞密。一名在以色列北部前線服役的志願軍向英媒稱，「亞伊爾在邁阿密海灘享受他的生活，我們則在前線」，「離開工作、離開家庭和孩子，去保護我們的家人和國家是我們，而不是要為目前狀況負責的人(當權者)」，「我們的兄弟、父親和兒子都去前線，但亞伊爾還沒回來，這不能增加人們對國家領導層的信任。」

另一名派往加沙地帶邊境的士兵則說︰「我從擁有工作、生活和家人的美國飛回來。在這關鍵時刻，我無法留在那裡，放棄我的國家和人民。總理的兒子在哪裡？為甚麼他不在以色列？」「這是我們作為以色列人，在近代史上最團結時刻，每個人都應該在這裡，包括總理的兒子。」

以巴衝突｜亞伊爾IG照片。(互聯網) 以巴衝突｜亞伊爾IG照片。(互聯網) 以巴衝突｜亞伊爾IG照片。(互聯網) 以巴衝突｜亞伊爾IG照片。(互聯網) 以巴衝突｜亞伊爾IG照片。(互聯網) 以巴衝突｜亞伊爾IG照片。(互聯網) 以巴衝突｜亞伊爾IG照片。(互聯網) 以巴衝突｜亞伊爾IG照片。(互聯網) 以巴衝突｜亞伊爾IG照片。(互聯網) 以巴衝突｜亞伊爾IG照片。(互聯網)

以巴衝突｜內塔尼亞胡兒子曾服兵役

對於大多數以色列人來說，年滿18歲時須強制服兵役，男性需役32個月，女性則為24個月，之後大部分人會被徵召到後備軍，直至40歲左右。據報亞伊爾以前有服兵役，在以軍發言人部門工作，並非戰鬥型軍人，但後備軍可以在前線擔任非戰鬥任務，意味就算亞伊爾無前線作戰經驗，亦不會自動免役。

內塔尼亞胡曾在麻省理工及哈佛大學就讀，之後加入波士頓一間顧問公司，曾與羅姆尼(Mitt Romney)共事，並曾任以色列駐聯合國大使。亞伊爾在父親離開紐約後3年出生，其IG展示了他與弟弟阿夫納(Avner)跟事任美國總統克林頓在白宮的合照。亞伊爾長大後曾在美國曼克頓、西雅圖和華盛頓等地遊歷。英媒指，亞伊爾一直在塑造自己成為一名右翼播客主持和傳媒人，並經常分享有爭議meme圖及帖文，曾引起多宗誹謗訴訟。

以巴最新情況︰

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