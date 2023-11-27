以巴衝突｜以色列兄妹被脅持50日終獲釋　才知父失蹤母被殺

以色列一對16歲和13歲兄妹自10月7日巴勒斯坦武裝分子哈馬斯突襲以色列當日被綁架，事過50日，在以哈停火協議下於25日獲釋，惟當他們與家人團聚後才知道，母親已於10月7日慘遭謀殺，父親迄今下落不明。

這對兄妹Noam Or與Alma Or獲釋後得到祖父母與18歲哥哥Yali Or迎接，但這對兄妹在前往接受健康檢查後才被告知，50歲母親Yonat試圖躲避哈馬斯時遭射殺，同齡父親Dror被認為也遭綁架，但仍下落不明。兄妹的舅舅Ahal Besorai向傳媒表示，要告訴他們這個壞消息是非常艱難：「不幸的是，他們在50日內終於見到家人，面臨的第一個消息就是母親已經不在人世」。