以巴衝突｜以色列切斷供水系統　加沙難民被迫飲海水恐引發人道危機

對許多加沙人來說，尋找清潔水源正成為一項耗費全身心力且日益困難的挑戰。

自以色列攻擊加沙以來，加沙走廊遭到全面封鎖，水、食物和燃料供應全被切斷，當地難民被迫飲用海水。即使後來以色列同意運送物資從埃及進入加沙，允許部分用水流過通往加沙的三條管道之一，也只是杯水車薪。

根據聯合國兒童基金會10月17日引用巴勒斯坦水務局 (PWA) 的報告，加沙的水產量目前僅為正常水平的5%。聯合國表示，加沙人現在每天的生活用水不到3公升，遠低於世界衛生組織 (WHO) 建議的50公升滿足基本需求（包括飲用、烹飪和衛生）所需的絕對最低用水量。

每天生活用水不到3公升

戰略與國際研究中心（CSIS）中東項目高級研究員霍爾（Natasha Hall）說：「現在人們擁有的唯一水基本上是與污水混合的非飲用海水。」據非營利組織樂施會稱，有些人被迫飲用農場井裏的水。

即使第一批滿載水、食品和醫療用品的救援卡車通過埃及邊境的拉法口岸進入加沙南部，但6萬公升水相對於230萬人的基本需求每日3,300 萬公升，還是杯水車薪。

再加上援助車隊缺少一項重要補給，也就是燃料，沒有燃料，加沙的供水系統就會崩潰。對加沙人來說，停電意味著水龍頭已經乾涸：「即使你很幸運，有一口井，你也無法將水抽到高樓層，因為我們沒有電。」