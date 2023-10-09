以巴衝突｜以色列反擊狂轟加沙走廊釀400死　傳哈馬斯領袖全家葬身瓦礫堆

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）7日對以色列發動大規模空襲，以色列也隨即展開反擊，對哈馬斯在加薩走廊的據點進行報復空襲。有消息稱，哈馬斯領袖之一的尤尼斯在加薩的住家被炸毀，尤尼斯與其家人皆身亡。

網流傳瓦礫堆下尤尼斯及7人屍體影片

綜合外媒報道，在哈馬斯向以色列發射數千枚火箭砲釀慘重死傷後，以色列也展開反擊。在針對加薩走廊的空襲行動中，據悉身為哈馬斯領袖之一的尤尼斯（Ayman Yunis）與其7名家人在代爾拜萊赫省（Deir Al Balah）努賽拉特難民營（Nuseirat Camp）的住處被徹底炸毀，導致尤尼斯與其家人喪生，而他們的遺體在廢墟中被發現。尤尼斯被廣泛認為是哈馬斯重要的領導人物之一，以色列軍方8日鎖定尤尼斯的住處空襲。網上更流傳民眾在瓦礫堆下尋獲尤尼斯和另外7人屍體的影片，但畫面並沒有看見遺體的面容，據說他們都是尤尼斯的親人，不過相關消息尚未獲得任何一方證實。

《美聯社》報道，以巴衝突爆發至今死亡人數已超過1100人，並導致數千人受傷。報導稱，以色列至少有700人死亡，而遭受報復空襲的加薩走廊則有400多人喪生，其中包括至少20名兒童。

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