以巴衝突｜以色列在大氣層外擊落飛彈　人類史上首次太空戰(有片)

以色列國防軍(IDF)上週使用「飛箭」(Arrow)防空系統在地球大氣層外擊落一枚彈道飛彈，被指是人類有史以來第一次在太空中發生的戰鬥。

英國《每日電訊報》(The Telegraph)報道，伊朗支持的「青年運動」叛軍胡塞武裝組織(Houthis)於上月30日從葉門發射這枚彈道飛彈，飛越阿拉伯半島近1,609公里，目標是以色列港口城市埃拉特(Eilat)。以色列空軍的「飛箭」防空系統追蹤這枚飛彈的軌跡，隨即發射1枚高超音速攔截飛彈，在大氣層外的太空，擊落來襲的彈道飛彈。報道指，這枚發射的彈道飛彈據信是伊朗的「威力」(Qader)飛彈，是從伊朗設計的流星三型(Shahab-3)飛彈改良而成。「威力」飛彈長度超過15公尺，攜帶高爆彈頭，射程可將以色列全境置於「青年運動」的打擊範圍內。