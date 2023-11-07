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國際
2023-11-07 13:49:00

以巴衝突｜以色列在大氣層外擊落飛彈　人類史上首次太空戰(有片)

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以色列在大氣層外擊落攔截飛彈，人類史上首次太空戰。(X)

以色列在大氣層外擊落攔截飛彈，人類史上首次太空戰。(X)

以色列國防軍(IDF)上週使用「飛箭」(Arrow)防空系統在地球大氣層外擊落一枚彈道飛彈，被指是人類有史以來第一次在太空中發生的戰鬥。

英國《每日電訊報》(The Telegraph)報道，伊朗支持的「青年運動」叛軍胡塞武裝組織(Houthis)於上月30日從葉門發射這枚彈道飛彈，飛越阿拉伯半島近1,609公里，目標是以色列港口城市埃拉特(Eilat)以色列空軍的「飛箭」防空系統追蹤這枚飛彈的軌跡，隨即發射1枚高超音速攔截飛彈，在大氣層外的太空，擊落來襲的彈道飛彈。報道指，這枚發射的彈道飛彈據信是伊朗的「威力」(Qader)飛彈，是從伊朗設計的流星三型(Shahab-3)飛彈改良而成。「威力」飛彈長度超過15公尺，攜帶高爆彈頭，射程可將以色列全境置於「青年運動」的打擊範圍內。

以軍在地球大氣層外擊落一枚彈道飛彈。(X) 以軍在地球大氣層外擊落一枚彈道飛彈。(X) 以軍在地球大氣層外擊落一枚彈道飛彈。(X) 《每日電訊報》(The Telegraph)報道。

飛彈射程覆蓋以色列全境

以色列國防部2日於社交平台X公布軍方在紅海地區攔截一枚地對地導彈的影片，可見飛彈的圓柱型輪廓，隨後被攔截飛彈擊中，畫面顯現一陣爆炸，但內容並無確認這次攔截是否發生在大氣層外。以色列國防軍表示，對此聲明，其空軍追蹤這枚飛彈的軌跡，並在最適的作戰時間和地點加以攔截。《電訊報》及以色到《國土報》於5日均報道是次攔截據指發生在大氣層之外。至於地球大氣層與太空的分界線稱為「卡門線」(Karman Line)，一般認為卡門線距離地平線100公里。

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