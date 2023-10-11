以巴衝突｜以色列女軍官獨自擊殺5名哈馬斯成員　英勇帶領部隊守住聚落

巴勒斯坦激進組織哈馬斯對以色列發動攻擊，如今以色列也硬起來回擊。一名年僅25歲的以色列女軍官獨自解決5名哈馬斯成員，被譽為以國女英雄。今年才25歲的因巴爾·利伯曼(Inbar Lieberman) 於集體農場「奇布茲」（Kibbutz）其中一個聚落尼爾阿姆（Nir Am）任職安全協調員。7日當天早上，她聽到不尋常的爆炸聲，由於奇布茲位於加薩走廊附近，平時也經常會聽到火箭襲擊的聲音，但她敏銳地察覺那天的情況不同。機警的利伯曼立刻打開軍械庫，向12名安全部隊成員分發槍枝，並將部隊部署在社區各處的戰略要地，設下埋伏，成功讓武裝份子措手不及，扭轉情勢。

果斷採取行動避免了大規模傷亡 根據當地媒體報道，利伯曼不但冷靜指揮，她自己一人就擊殺了5名恐怖份子，而其他人則在4小時內解決掉另外20人，將尼爾阿姆變成一座堅不可摧的堡壘，反觀其他的奇布茲聚落則傷亡慘重。有一名文化協調員告訴媒體，當時所有部隊都被告知要待命，但利伯曼果斷決定採取行動，避免了大規模的傷亡。利伯曼的英勇行為傳開後，社群平台上對她的稱讚如潮水般湧入，不但被譽為以國女英雄，甚至有人提議應該要頒給她「以色列獎」，以將她的事蹟世代相傳給子子孫孫。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章