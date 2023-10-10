以巴衝突｜以色列封鎖加沙斷水電糧 哈馬斯威脅殺人質

以巴緊張局勢不斷升級，已造成雙方近1,600人死亡，以色列有900人喪生，以軍的空襲就造成超過680名巴勒斯坦人死亡。(美聯社)

以巴緊張局勢不斷升級，已造成雙方近1,600人死亡，以色列有900人喪生，以軍的空襲就造成超過680名巴勒斯坦人死亡。以色列國防部長加蘭特周一(9日)下令全面圍困加沙，切斷水電、糧食及燃料供應，揚言以色列正與「人面禽獸」戰鬥，軍方徵召30萬名預備役軍人。

內塔尼亞胡：攻擊只是剛開始

以色列總理內塔尼亞胡在電視講話指對哈馬斯的攻擊只是剛開始，計劃以「前所未有的力量」反擊，「將為敵人幾代人帶來影響」，他又斥哈馬斯的暴行與極端組織「伊斯蘭國」沒有分別。內塔尼亞胡之前在會見南部地區官員時亦說，要在這場戰事中改變中東。

聲稱擄走了超過130名以色列人的哈馬斯指，新一輪空襲中有4名俘虜死亡，警告以軍若繼續在無警告下攻擊民居，每次都會處決一名以色列平民人質，揚言不會就俘虜問題進行談判。不過，哈馬斯一名高級官員接受半島電視台訪問時表示，對以色列討論停火和所有政治對話持開放態度。