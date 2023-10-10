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國際
2023-10-10 10:24:19

以巴衝突｜以色列封鎖加沙斷水電糧 哈馬斯威脅殺人質

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以巴緊張局勢不斷升級，已造成雙方近1,600人死亡，以色列有900人喪生，以軍的空襲就造成超過680名巴勒斯坦人死亡。(美聯社)

以巴緊張局勢不斷升級，已造成雙方近1,600人死亡，以色列有900人喪生，以軍的空襲就造成超過680名巴勒斯坦人死亡。(美聯社)

以巴緊張局勢不斷升級，已造成雙方近1,600人死亡，以色列有900人喪生，以軍的空襲就造成超過680名巴勒斯坦人死亡。以色列國防部長加蘭特周一(9日)下令全面圍困加沙，切斷水電、糧食及燃料供應，揚言以色列正與「人面禽獸」戰鬥，軍方徵召30萬名預備役軍人。

內塔尼亞胡：攻擊只是剛開始

以色列總理內塔尼亞胡在電視講話指對哈馬斯的攻擊只是剛開始，計劃以「前所未有的力量」反擊，「將為敵人幾代人帶來影響」，他又斥哈馬斯的暴行與極端組織「伊斯蘭國」沒有分別。內塔尼亞胡之前在會見南部地區官員時亦說，要在這場戰事中改變中東。

聲稱擄走了超過130名以色列人的哈馬斯指，新一輪空襲中有4名俘虜死亡，警告以軍若繼續在無警告下攻擊民居，每次都會處決一名以色列平民人質，揚言不會就俘虜問題進行談判。不過，哈馬斯一名高級官員接受半島電視台訪問時表示，對以色列討論停火和所有政治對話持開放態度。

以巴緊張局勢不斷升級，已造成雙方近1,600人死亡，以色列有900人喪生，以軍的空襲就造成超過680名巴勒斯坦人死亡。(美聯社) 以巴衝突 以色列 以巴衝突 以巴衝突 以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰鬥至今有逾1,100人死亡，數千人受傷，以色列政府宣布進入戰爭狀態(路透社) 以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰鬥踏入第三天，雙方至今有逾1,100人死亡，以色列政府宣布進入戰爭狀態。(路透社)

卡塔爾斡旋換囚談判  換取以方放婦孺囚犯

卡塔爾外交部表示，正和美國協調與哈馬斯談判，釋放被擄走的以色列人質，換取釋放36名囚禁在以色列監獄的巴勒斯坦婦孺，但以方否認。

美國、德國、英國、法國和意大利五國領導人，發表聯合聲明，譴責哈馬斯突襲以色列，並表示他們會堅定和團結支持以色列防衛。

歐盟負責睦鄰擴大事務的專員瓦爾赫利一度宣布，凍結向巴勒斯坦發放總值近7億歐元的發展援助，但歐盟委員會在5小時後表示，目前未有暫停發放款項。

美國總統拜登表示，有11名美國公民在襲擊中死亡，相信被擄走的人質中有美國人。

以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖）
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