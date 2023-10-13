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國際
2023-10-13 13:03:00

以巴衝突｜以色列展示哈馬斯暴行相片　布林肯：嬰兒遺體布滿彈孔

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以色列展示哈馬斯暴行相片，布林肯：嬰兒遺體布滿彈孔。(X)

以色列展示哈馬斯暴行相片，布林肯：嬰兒遺體布滿彈孔。(X)

美國國務卿布林肯(Antony Blinken) 到訪特拉維夫，並與以色列總理內塔尼亞胡會面，並證實以色列官員向他展示了有關哈馬斯暴行的相片和片段，顯示有遇害嬰兒遺體布滿子彈孔，士兵被斬首等。以色列亦公開3名嬰兒遭該組織殘忍殺害的遺體相片。內塔尼亞胡痛斥哈馬斯「泯滅人性」，形容哈馬斯比極端組織「伊斯蘭國」(ISIS)還差。

到訪以色列首府特拉維夫的布林肯，與內塔尼亞胡會面，保證美國會一直支持以色列。布林肯表示，以色列有權捍衛自己，確保不會再發生跨境襲擊，但他亦呼籲以色列在艱難時刻仍要保持克制，採取一切可能的措施，避免傷害平民。他證實，以色列官員向他展示了有關哈馬斯暴行的相片和片段，顯示有遇害嬰兒遺體布滿子彈孔，士兵被斬首，以及有年輕人在車上或公路上被活活燒死。他指這些暴行令人難以想像，批評哈馬斯不尊重法治和任何基本的人類尊嚴，並以最不人道的方式襲擊平民，令人想起極端組織「伊斯蘭國」的暴行。布林肯又說，已探望遇害者和人質的家屬，強調美國會竭盡全力，確保人質獲釋。美國亦會致力確保以巴衝突不會衍生第二或第三條戰線。他亦向以色列提出有關加沙地帶的人道主義需求。

相片包括3名嬰兒遭該組織槍殺及活生生燒死的遺體。(X) 相片包括3名嬰兒遭該組織槍殺及活生生燒死的遺體。(X) 相片包括3名嬰兒遭該組織槍殺及活生生燒死的遺體。(X) 內塔尼亞胡周四(12日)於社交平台X公開多張涉及哈馬斯成員惡行的駭人照片。(X)

哈馬斯屠殺指控毫無根據屬抹黑

內塔尼亞胡周四(12)於社交平台X公開多張涉及哈馬斯成員惡行的駭人照片，相關相片被設為敏感內容並有警告遮屏。相片包括3名嬰兒遭該組織槍殺及活生生燒死的遺體，其中在一個凌亂的房間內，一張嬰兒床上從被單到床尾滿是血漬，地板上也是血跡斑斑，內塔尼亞胡痛斥哈馬斯「泯滅人性」，形容哈馬斯比極端組織「伊斯蘭國」更差。

哈馬斯發表聲明，堅決否認所有屠殺指控，聲稱哈馬斯成員斬首兒童、襲擊婦女的說法並沒有證據，堅稱自己只針對以色列軍隊與安全機構攻擊，其餘指控都是「以色列和西方媒體抹黑傳播」。哈馬斯發言人Izzat al-Risheq指，「哈馬斯強力譴責佔領者(指以色列)捏造毫無根據的指控，並指稱此舉是試圖掩蓋以色列在加薩進行的屠殺、犯罪與種族滅絕行為。

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