以巴衝突｜以色列戰時內閣未就回應伊朗攻擊作決定　美國表明不會參與反擊

伊朗直接空襲以色列24小時過去，但後者仍然未作出報復。全球正密切注視有關情況，擔心兩個中東強國將爆發更嚴重的軍事衝突。伊朗方面揚言，空襲行動成功，倘若以色列作出報復，必將施以嚴重反擊。以色列方面則稱，擊落99%的伊朗入侵無人機與導彈，沒有一名平民死亡。美國及其他西方國家，以及聯合國均促請雙方克制，不要讓情況惡化。
以色列傳媒報道，經過幾小時討論後，以色列戰時內閣未就回應伊朗攻擊作決定，預計稍後再開會。白宮官員證實，美國總統拜登向以色列總理內塔尼亞胡表明，如果以色列決定反擊，美國不會參與。有報道指，內塔尼亞胡與拜登通話後被說服，取消了即時對伊朗發動報復。白宮國家安全委員會發言人柯比接受訪問時強調，美國會繼續協助以色列自衛，但不希望爆發戰爭。
G7譴責伊朗對以施襲促保持克制
美國國務布林肯周日分別與土耳其、埃及、約旦和沙特的外長通電話，強調要避免地區局勢升級，以及協調一致的外交反應。埃及外交部表示，各方應保持最大限度克制，並警告不應在已動盪的中東地區採取挑釁行動。
七國集團(G7)領導人舉行視像會議，並發表聯合聲明，譴責伊朗對以色列的襲擊，他們呼籲伊朗保持克制，並表示會努力防止中東局勢出現無法控制的升級。聲明表示，伊朗的行動進一步加劇地區的不穩定，並有可能引發地區局勢失控升級，強調必須避免這種情況發生。他們要求伊朗及其代理人停止襲擊，又表示七國隨時準備採取進一步措施，應對進一步破壞穩定的舉措。