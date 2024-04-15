以巴衝突｜以色列戰時內閣未就回應伊朗攻擊作決定　美國表明不會參與反擊

伊朗直接空襲以色列24小時過去，但後者仍然未作出報復。全球正密切注視有關情況，擔心兩個中東強國將爆發更嚴重的軍事衝突。伊朗方面揚言，空襲行動成功，倘若以色列作出報復，必將施以嚴重反擊。以色列方面則稱，擊落99%的伊朗入侵無人機與導彈，沒有一名平民死亡。美國及其他西方國家，以及聯合國均促請雙方克制，不要讓情況惡化。

以色列傳媒報道，經過幾小時討論後，以色列戰時內閣未就回應伊朗攻擊作決定，預計稍後再開會。白宮官員證實，美國總統拜登向以色列總理內塔尼亞胡表明，如果以色列決定反擊，美國不會參與。有報道指，內塔尼亞胡與拜登通話後被說服，取消了即時對伊朗發動報復。白宮國家安全委員會發言人柯比接受訪問時強調，美國會繼續協助以色列自衛，但不希望爆發戰爭。

