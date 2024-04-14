以巴衝突｜以色列戰時內閣獲授權回應伊朗襲擊　美以領袖通話25分鐘

伊朗在當地時間13日對以色列發動大規模導彈及無人機襲擊，以色列安全內閣已授權戰時內閣就「如何回應伊朗襲擊」做出決定。以總理內塔尼亞胡也與美國總統拜登進行約25分鐘的熱線通話。
據《CNN》報道，一名以色列官員透露，以色列國防軍表示，這項授權是在以色列面臨200多項「威脅」後做出的。以軍稍早證實，超過200枚伊朗發射的導彈和無人機已被攔截，其中大部分都沒有進入以色列境內。
意味着簡化決策流程
以色列戰時內閣由總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、防長加蘭特（Yoav Gallant）及反對黨領袖甘茨（Benny Gantz）3人組成。這項授權意味着簡化決策流程，戰時內閣無需事先徵求安全內閣的同意，決定如何回應伊朗對以色列的攻擊。
襲擊發生後，以色列總理辦公室官方X帳號「Prime Minister of Israel」發布一張照片，顯示內塔尼亞胡手舉電話筒，桌面文件被打上馬賽克。配文寫道：「在安全內閣和戰時內閣審議後，總理目前正在與美國總統拜登通話」。
美防長：有行動應先通知美國
《彭博社》報道稱，白宮稍早也證實了拜登與內塔尼亞胡間的通話。據稱，整個過程持續了約25分鐘。不過，媒體暫不清楚兩國元首的談話內容。
在襲擊發生數小時後，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與以防長加蘭特進行了談話。加蘭特向奧斯汀說明了以色列迄今為止的防禦行動，並強調以色列已準備好應對任何進一步的攻擊；奧斯汀則要求，以色列在對襲擊做出任何回應前先通知美國。
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