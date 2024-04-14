以巴衝突｜以色列戰時內閣獲授權回應伊朗襲擊　美以領袖通話25分鐘

伊朗在當地時間13日對以色列發動大規模導彈及無人機襲擊，以色列安全內閣已授權戰時內閣就「如何回應伊朗襲擊」做出決定。以總理內塔尼亞胡也與美國總統拜登進行約25分鐘的熱線通話。

據《CNN》報道，一名以色列官員透露，以色列國防軍表示，這項授權是在以色列面臨200多項「威脅」後做出的。以軍稍早證實，超過200枚伊朗發射的導彈和無人機已被攔截，其中大部分都沒有進入以色列境內。

意味着簡化決策流程

以色列戰時內閣由總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、防長加蘭特（Yoav Gallant）及反對黨領袖甘茨（Benny Gantz）3人組成。這項授權意味着簡化決策流程，戰時內閣無需事先徵求安全內閣的同意，決定如何回應伊朗對以色列的攻擊。