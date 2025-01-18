以巴衝突｜以色列批准停火協議　持續空襲加沙殺逾百人

以色列總理辦公室18日凌晨發表聲明説，自17日晚間開始召開的內閣全體會議，批准了以色列與哈馬斯的停火與人質交換協議。這份協議為終結長達了15個月的以哈戰爭鋪路。

8位 部長 投了反對票

根據《CNN》與《路透社》，由33名成員組成的政府部長小組，經過17日深夜長達6小時的審議後批准了該協議。《Axios》引述知情人士消息稱，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府成員中有24位部長對協議投下贊成票，8位部長投了反對票。