以巴衝突｜以色列批准停火協議　持續空襲加沙殺逾百人

以色列總理辦公室18日凌晨發表聲明説，自17日晚間開始召開的內閣全體會議，批准了以色列與哈馬斯的停火與人質交換協議。這份協議為終結長達了15個月的以哈戰爭鋪路。
8位部長投了反對票
根據《CNN》與《路透社》，由33名成員組成的政府部長小組，經過17日深夜長達6小時的審議後批准了該協議。《Axios》引述知情人士消息稱，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府成員中有24位部長對協議投下贊成票，8位部長投了反對票。
總理辦公室在一份簡短聲明中表示：「政府已批准了人質返還框架協議，將於周日（19日）生效。」
哈馬斯將釋放33名人質
這份三階段的停火協議將從最初為期6周的階段開始，哈馬斯將釋放33名以色列人質，包括所有女性、孩童和50歲以上男性。以色列司法部17日公布一份釋放巴勒斯坦囚犯名單，95名囚犯將於19日獲釋。司法部稍早在一份聲明指出，以色列預計將在第一階段釋放735名巴勒斯坦囚犯。
報道稱，自15日宣布停火協議達成以來，以軍對加沙發動猛烈攻擊。加沙醫護人員表示，今天早些時候，以色列發動空襲，導致汗尤尼斯（Khan Younis）以西的一個帳篷5人喪命。自停火協議公布以來，因以色列空襲而喪生的巴勒斯坦人數已達到119人。
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