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國際
2023-11-10 15:36:45

以巴衝突｜以色列指控4名為西方媒體工作記者　疑事前知道哈馬斯襲擊

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以色列質疑加沙的自由身記者對哈馬斯襲擊事前知情。(路透社)

以色列質疑加沙的自由身記者對哈馬斯襲擊事前知情。(路透社)

以色列指控，4個在加沙的自由記者，懷疑在事前知道哈馬斯會對以色列發動襲擊，當中路透社、美聯社、美國有線新聞網絡（CNN）以及《紐約時報》都已經否認知情。

以色列通訊部長卡爾希（Shlomo Karhi）向路透社、美聯社、美國有線新聞網絡及《紐約時報》指控：「你們機構的人員，事前知道這恐怖行為」。4間媒體機構都已經否認，當中《紐約時報》更表示有關的毫無根據指控將危及自由工作者。卡爾希指，那些記者提供的相片中，包括被襲擊的以色列坦克以及襲擊者越過邊境的相片，稱他們拍攝到這些恐怖事件，有如參與恐怖活動。

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組織指至今最少39名記者在衝突中死亡。(路透社)

組織指至今最少39名記者在衝突中死亡。(路透社)

有親以色列的網站指，這些攝影師「可能是計劃的一部份」。有以色列戰時內閣成員更表示，如果能證明這些傳媒工作者是事前得悉襲擊，應該將他們列為恐怖份子。4間機構聲明都表示，事前沒有計劃派遣記者以提供相片，美聯社聲明指：「沒有美聯社的員工在襲擊發生時於邊境，任何時候也沒有美聯社職員越過邊境。」該通訊社又指：「當我們接受自由工作者的圖片時，我們會採取重要的步驟，證明相片的真偽。」

《紐時》：將記者置於風險

美聯社以及CNN亦都表示，已經沒有與早前被拍到與哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）合照的自由記者Hassan Eslaiah合作。《紐時》就表示，有關的指控是不實而且令人憤怒，《紐時》聲明批評：「像這種魯莽的指控，將我們在以色列及加沙的記者置於風險之中。」他們又指：「《紐時》在對於10月7日襲擊及有關的戰爭，保持着公平及公正，以及對有關的衝突有着長期的了解。」路透社亦否認事前知情或在哈馬斯安插了記者。保護記者委員會（CPJ）就指，在今次的以巴衝突以來，共有至少39名新聞工作者被殺，當中包括34名巴勒斯坦人、4名以色列人及1名黎巴嫩人。

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