以巴衝突｜以色列擴大轟炸並切斷加沙網絡通訊　否認為地面攻勢開端

以色列軍方27日下午使用飛彈、大砲和坦克對巴勒斯坦加沙走廊發動大規模襲擊，並切斷當地的網絡及通訊，此次攻擊被認為是開戰以來最猛烈的一次。以色列國防軍（IDF）在加沙走廊邊境集中了數萬正規軍和數十萬預備役人員，在27日開始進攻，從加沙走廊北部集中轟炸。

將繼續攻擊加沙城及其周邊地區

當天，以色列國防軍發言人哈加里少將（Daniel Hagari）向國內外媒體舉行記者會表示：「今晚，地面部隊正在擴大在加沙的行動，並告訴當地居民撤離到南部。」他還表示以色列正在大幅加強對加沙走廊的攻擊，將繼續攻擊加沙城及其周邊地區。

根據《CNN》和《BBC》引述記者和當地居民的話報道，以色列對加沙走廊發動了空中轟炸、砲擊和坦克射擊，而且這種異常強大的襲擊持續了很長時間，一整晚爆炸產生的橘色火焰照亮了夜空，伴隨的是令人害怕的巨響。