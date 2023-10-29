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國際
2023-10-29 09:45:34

以巴衝突｜以色列擴大轟炸並切斷加沙網絡通訊　否認為地面攻勢開端

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以巴衝突｜以色列加強轟炸並切斷加沙網絡通訊　否認為地面攻勢開始

以色列軍方27日下午使用飛彈、大砲和坦克對巴勒斯坦加沙走廊發動大規模襲擊，並切斷當地的網絡及通訊，此次攻擊被認為是開戰以來最猛烈的一次。以色列國防軍（IDF）在加沙走廊邊境集中了數萬正規軍和數十萬預備役人員，在27日開始進攻，從加沙走廊北部集中轟炸。

將繼續攻擊加沙城及其周邊地區

當天，以色列國防軍發言人哈加里少將（Daniel Hagari）向國內外媒體舉行記者會表示：「今晚，地面部隊正在擴大在加沙的行動，並告訴當地居民撤離到南部。」他還表示以色列正在大幅加強對加沙走廊的攻擊，將繼續攻擊加沙城及其周邊地區。

根據《CNN》和《BBC》引述記者和當地居民的話報道，以色列對加沙走廊發動了空中轟炸、砲擊和坦克射擊，而且這種異常強大的襲擊持續了很長時間，一整晚爆炸產生的橘色火焰照亮了夜空，伴隨的是令人害怕的巨響。

飛彈將加沙幾乎夷為平地。（圖／美聯社）

7日爆發戰爭以來最猛烈攻擊

《霍士新聞》報道，27日加沙邊境附近傳出一連串強烈爆炸聲，這是加沙走廊自7日爆發戰爭以來最猛烈的攻擊。隨着以色列軍隊加大攻勢，整個加沙走廊包括網絡和通訊完全被切斷。

不過，哈加里少將在當天襲擊事件後表示，「這次軍事行動的擴張並不是地面攻勢的正式開始。」哈馬斯也在一份聲明中證實：「以色列已經切斷了整個加沙走廊的通訊和大部分網絡。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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