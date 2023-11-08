以巴衝突｜以色列攻進加沙心臟地帶　哈馬斯領袖辛瓦困地下碉堡

外媒報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）7日指出，加薩市（Gaza City）已被「包圍」，以軍正在市內行動，每1天、甚至每1小時都在加大對哈瑪斯的壓力。納坦雅胡強調：「截至目前，以色列軍隊已經擊斃數千名地面上甚至是地底下的恐怖分子，以軍已經到達哈瑪斯認為我們到不了的地方，而且行動仍在進行中。」

哈馬斯突襲以色列滿月之際，也攻進加薩的核心地帶。路透報道，以色列總理內塔尼亞胡日表示，以軍已包圍加沙首府加沙市，並在市區內作戰，海陸空部隊持續進攻。外媒報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）7日指出，加沙市（Gaza City）已被「包圍」，以軍正在市內行動，每1天、甚至每1小時都在加大對哈馬斯的壓力。內塔尼亞胡強調：「截至目前，以色列軍隊已經擊斃數千名地面上甚至是地底下的恐怖分子，以軍已經到達哈馬斯認為我們到不了的地方，而且行動仍在進行中。」

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）指出，以軍士兵正在加沙市中心行動，哈馬斯領袖辛瓦被圍困在碉堡中，以軍南北兩路夾擊，正在充份協調下展開猛攻。葛朗特表示，以軍目標只有哈馬斯的恐怖分子及哈馬斯的基礎設施、指揮官、掩體和通訊管道，正逐步縮小加沙周邊的包圍圈。葛朗特接受電視訪談，痛批辛瓦是劊子手，一個月前殘忍下令攻擊以色列百姓婦孺。如今獨自被困在碉堡，失去和周圍聯繫，指揮鏈正在變弱當中。但對此，哈馬斯武裝側翼未回覆辛瓦下落。

葛朗特形容，加沙市地底下暗藏綿延數公里的地道，途經地面學校和醫院。而哈馬斯的武器、通訊室及武裝份子就藏身底下。被問及加沙戰爭結束後的計畫時，葛朗特回答：「我可以告訴你誰不會統治加沙。不會是哈馬斯，不會是以色列，其他都有可能。」他也再度呼籲巴勒斯坦平民為了自身安全移往加馬南部。

內塔尼亞胡7日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）電視訪問時表示，加沙戰爭結束後，「以色列將無限期地擔負起全面安全責任」。他說：「當這種安全責任不在我們身上的時候，我們面對的就是哈馬斯恐怖活動以無法想像的規模爆發。」哈馬斯10月7日突襲以色列以來，已殺害1400人並擄走240名人質。以色列隨即對哈馬斯控制的加沙發動空襲及地面攻擊行動。據加沙衛生部表示，至今已造成逾1萬300人喪生，其中大多為平民。