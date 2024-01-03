熱門搜尋:
羽田機場 六合彩 日本地震 姜濤 農曆新年2024 叱咤2023 木屋燒烤 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 周庭 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 劉馬車
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-03 12:14:38

以巴衝突｜以色列無人機襲黎巴嫩 殺死哈馬斯政治局副主席

分享：
哈馬斯及黎巴嫩保安消息指，以色列周二(2日)晚上派無人機，襲擊黎巴嫩首都貝魯特市郊一個哈馬斯辦公室，殺死6人，包括哈馬斯政治局副主席阿魯里。(美聯社)

哈馬斯及黎巴嫩保安消息指，以色列周二(2日)晚上派無人機，襲擊黎巴嫩首都貝魯特市郊一個哈馬斯辦公室，殺死6人，包括哈馬斯政治局副主席阿魯里。(美聯社)

哈馬斯及黎巴嫩保安消息指，以色列周二(2日)晚上派無人機，襲擊黎巴嫩首都貝魯特市郊一個哈馬斯辦公室，殺死6人，包括哈馬斯政治局副主席阿魯里(Saleh al-Aruri)及哈馬斯武裝分支「哈桑旅」兩名指揮官。阿魯里是以色列與哈馬斯爆發新一輪衝突以來，首名在其他國家被殺的哈馬斯高層。

以方拒對襲擊認責 只強調非針對黎巴嫩

以軍發言人被問到襲擊時未有正面回應，只是強調以色列會繼續打擊哈馬斯，已做好應對任何情況的準備。以總理內塔尼亞胡一名顧問表示，以方不會對襲擊承認責任，又指無論是誰人所為，襲擊都並非針對黎巴嫩，而是對哈馬斯領導層進行「外科手術式打擊」。

57歲的阿魯里被視為是哈馬斯第二號的政治人物，亦是哈馬斯武裝分支「卡桑旅」創辦人之一，「卡桑旅」有份執行去年10月初突襲以色列的行動。(資料圖片) 哈馬斯及黎巴嫩保安消息指，以色列周二(2日)晚上派無人機，襲擊黎巴嫩首都貝魯特市郊一個哈馬斯辦公室，殺死6人，包括哈馬斯政治局副主席阿魯里。(美聯社) 哈馬斯及黎巴嫩保安消息指，以色列周二(2日)晚上派無人機，襲擊黎巴嫩首都貝魯特市郊一個哈馬斯辦公室，殺死6人，包括哈馬斯政治局副主席阿魯里。(美聯社) 哈馬斯及黎巴嫩保安消息指，以色列周二(2日)晚上派無人機，襲擊黎巴嫩首都貝魯特市郊一個哈馬斯辦公室，殺死6人，包括哈馬斯政治局副主席阿魯里。(美聯社) 哈馬斯及黎巴嫩保安消息指，以色列周二(2日)晚上派無人機，襲擊黎巴嫩首都貝魯特市郊一個哈馬斯辦公室，殺死6人，包括哈馬斯政治局副主席阿魯里。(美聯社)

黎巴嫩批企圖將該國拖入戰事

黎巴嫩看守總理米卡提譴責襲擊，形容是以色列犯下的新罪行，企圖將黎巴嫩拖入戰事，已要求外交部向聯合國安理會提出申訴。

哈馬斯通知埃及卡塔爾  凍結與以色列談判

哈馬斯批評是懦弱的暗殺行動，又指阿魯里被暗殺不會削弱哈馬斯的抵抗力量。消息指哈馬斯已知會埃及與卡塔爾，凍結與以色列的任何談判。

57歲的阿魯里被視為是哈馬斯第二號的政治人物，亦是哈馬斯武裝分支「卡桑旅」創辦人之一，「卡桑旅」有份執行去年10月初突襲以色列的行動。
 

Ad Block
以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受