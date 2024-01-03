以巴衝突｜以色列無人機襲黎巴嫩 殺死哈馬斯政治局副主席

哈馬斯及黎巴嫩保安消息指，以色列周二(2日)晚上派無人機，襲擊黎巴嫩首都貝魯特市郊一個哈馬斯辦公室，殺死6人，包括哈馬斯政治局副主席阿魯里(Saleh al-Aruri)及哈馬斯武裝分支「哈桑旅」兩名指揮官。阿魯里是以色列與哈馬斯爆發新一輪衝突以來，首名在其他國家被殺的哈馬斯高層。
以方拒對襲擊認責 只強調非針對黎巴嫩
以軍發言人被問到襲擊時未有正面回應，只是強調以色列會繼續打擊哈馬斯，已做好應對任何情況的準備。以總理內塔尼亞胡一名顧問表示，以方不會對襲擊承認責任，又指無論是誰人所為，襲擊都並非針對黎巴嫩，而是對哈馬斯領導層進行「外科手術式打擊」。
黎巴嫩批企圖將該國拖入戰事
黎巴嫩看守總理米卡提譴責襲擊，形容是以色列犯下的新罪行，企圖將黎巴嫩拖入戰事，已要求外交部向聯合國安理會提出申訴。
哈馬斯通知埃及卡塔爾 凍結與以色列談判
哈馬斯批評是懦弱的暗殺行動，又指阿魯里被暗殺不會削弱哈馬斯的抵抗力量。消息指哈馬斯已知會埃及與卡塔爾，凍結與以色列的任何談判。
57歲的阿魯里被視為是哈馬斯第二號的政治人物，亦是哈馬斯武裝分支「卡桑旅」創辦人之一，「卡桑旅」有份執行去年10月初突襲以色列的行動。