以巴衝突｜以色列無人機襲黎巴嫩 殺死哈馬斯政治局副主席

哈馬斯及黎巴嫩保安消息指，以色列周二(2日)晚上派無人機，襲擊黎巴嫩首都貝魯特市郊一個哈馬斯辦公室，殺死6人，包括哈馬斯政治局副主席阿魯里。(美聯社)

哈馬斯及黎巴嫩保安消息指，以色列周二(2日)晚上派無人機，襲擊黎巴嫩首都貝魯特市郊一個哈馬斯辦公室，殺死6人，包括哈馬斯政治局副主席阿魯里(Saleh al-Aruri)及哈馬斯武裝分支「哈桑旅」兩名指揮官。阿魯里是以色列與哈馬斯爆發新一輪衝突以來，首名在其他國家被殺的哈馬斯高層。

以方拒對襲擊認責 只強調非針對黎巴嫩

以軍發言人被問到襲擊時未有正面回應，只是強調以色列會繼續打擊哈馬斯，已做好應對任何情況的準備。以總理內塔尼亞胡一名顧問表示，以方不會對襲擊承認責任，又指無論是誰人所為，襲擊都並非針對黎巴嫩，而是對哈馬斯領導層進行「外科手術式打擊」。