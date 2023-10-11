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國際
2023-10-11 18:35:02

以巴衝突｜以色列索女音樂節彈雨下驚險逃命 抹死者鮮血詐死 藏屍體下3小時惶恐待救

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以色列索女哈亞特在音樂節多番遇險，才逃過死劫。(互聯網)

以色列索女哈亞特在音樂節多番遇險，才逃過死劫。(互聯網)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯上周六(7)突襲以色列，其中在以國南部近加沙地區一個音樂節上亂槍掃射，造成至少260人死亡，多人遭擄走。英國《每日郵報》報道，在音樂節逃過死劫的30歲以色列索女哈亞特(May Hayat)IG講述當日所遇的恐怖經歷，稱與她同行的兩人先後慘死，她在彈雨和火箭炮攻擊下拼命逃跑，一度遭哈馬斯分子挾持，甩身後將死者鮮血塗在身上，躲在屍體下詐死，等待3小時才獲救。

以巴衝突｜事主：很無助 所有人都很害怕

哈亞特憶述，她原本與一名女性朋友玩得很開心，但音樂突然停止，「惡夢就開始」，大批哈馬斯分子闖入，亂槍屠殺平民，「我們感到很無助，現場一片混亂」。她與友人逃到警方控制室，裡面的人都嚇得哭著抱在一起，有人驚慌尖叫，所有人都很害怕，女友人幫忙照顧傷者。隨後槍聲愈來愈近，警員決定出去跟哈馬斯開火，並要求他們離開，到其他地方躲避。

以巴衝突｜子彈從四面八方飛來

哈亞特與其他人走出控制室，但女友人卻留下來，哈亞特拼命狂跑，「子彈從四面八方飛來」。途中她遇上一名男子，便結伴逃生，一起躲在一處沙坑裡裝死，但仍被哈馬斯分子發現，身上財物和手機全被他們搶走。哈亞特聽到哈馬斯分子說：「我們多了兩個俘虜。」她當時保持冷靜，沒有尖叫、沒有失控，她當時只穿背心，其中一人把他的外套披在她身上，看著她就像對「一塊鮮肉虎視眈眈」，還捉著她的手，另一隻手則拿著火箭炮。

哈亞特在音樂節險些遭哈馬斯分子擄走。(互聯網) 哈亞特在音樂節險些遭哈馬斯分子擄走。(互聯網) 哈亞特生活照。(互聯網) 哈亞特生活照。(互聯網) 哈亞特生活照。(互聯網) 哈亞特生活照。(互聯網) 哈亞特生活照。(互聯網) 哈亞特在IG講述恐怖經歷。(互聯網) 音樂節當日，民眾驚慌逃生。(互聯網) 哈馬斯展開屠殺前，以色列警察疏散人群。(互聯網) 哈馬斯展開屠殺前，以色列警察疏散人群。(互聯網) 哈馬斯展開屠殺前，以色列警察疏散人群。(互聯網) 哈馬斯展開屠殺前，以色列警察疏散人群。(互聯網) 哈馬斯展開屠殺前，以色列警察疏散人群。(互聯網) 哈馬斯展開屠殺前，以色列警察疏散人群。(互聯網)

以巴衝突｜男子在眼前遭處決

與哈亞特一同逃跑的男子不停哭喊，乞求哈馬斯不要殺他，哈亞特著他安靜下來，不要惹怒恐怖分子，「他們持刀和鐵鎚」，但男子仍不斷哀求對方放過他，最終被殺。哈亞特剩下一人，哈馬斯分子用刀威脅她，又打她的頭，幸而捉著她的那人喝止，稱會保護她，其他人警告，稱如果她逃走就會把她就地處決。最後，捉著她的那人說她可以離開，她便瘋狂逃跑。

以巴衝突｜3小時就像永遠那樣長

哈亞特其後躲在音樂節舞台下，躺在3具遺體旁，把死者的鮮血抹在身上詐死，3小時後以軍到場，把她救出。哈亞特說，「那3小時就像永遠一樣長」，期間許多恐怖分子經過身旁，到處開槍、放火，火箭炮在頭上飛過，「我只能躲在3具屍體中間，不知道會遭遇甚麼事」。她事後才知道女友人已被哈馬斯殺害。

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