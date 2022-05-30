以巴衝突｜以色列耶路撒冷日爆衝突　200巴人傷50人被捕(有片)

以色列慶祝「耶路撒冷日」，數萬人遊行穿越耶路撒冷舊城巴勒斯坦人區，引起巴人不滿，觸發衝突。以色列警方介入驅趕巴人，以色列警方指，逾50人被捕、近50人受傷，巴勒斯坦紅新月組織則指約200人受傷。

大批以色列人周日(29日) 「耶路撒冷日」響應極右組織號召，參加耶路撒冷舊城的遊行，當局部署3,000警力維持秩序。他們先在舊城北側大馬士革門外聚集，揮動以色列旗和唱國歌，有人高叫「猶太民族萬歲」。有掛上巴勒斯坦旗的無人機在上空盤旋。以色列傳媒指估計有7萬人遊行。

遊行人士要進入舊城穆斯林區巴勒斯坦人大街，巴勒斯坦人視為挑釁，向遊行人士投擲雜物，以色列警方介入、發射橡膠子彈和出動警棍驅趕巴人，並拘捕多人。

網上影片可見有以色列平民以胡椒噴霧還擊，更有平民一度舉槍指向在場人士，遭警員勸止。