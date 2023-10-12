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國際
2023-10-12 14:28:00

以巴衝突｜以色列被指使用國際禁用白磷彈(有片)

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以色列被指使用國際禁用白磷彈。(X)

以色列被指使用國際禁用白磷彈。(X)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲以色列，觸發以色列猛烈報復，總理內塔尼亞胡早前揚言，終極目標將是消滅哈馬斯的威脅。正當以軍對封鎖的加沙地帶發動猛烈攻擊之際，被爆出疑似在周一9日的反擊中使用國際法禁止的白磷彈(White phosphorus munitions)

土耳其新聞社《Anadolu Ajansı》報道，巴勒斯坦自治政府外交部周三(11)在社交平台X發文指控：「以色列正在使用國際上禁止的白磷彈來對付加沙北部卡拉馬地區的巴勒斯坦人。」黎巴嫩Al Mayadeen》駐加沙記者報道，以軍正使用白磷彈對加薩走廊的巴勒斯坦人進行攻擊。卡塔爾《半島電視台》(Al Jazeera)記者指，一進入該地區就感到喉嚨、胸部和眼睛發癢。

網上流傳疑似白磷彈影片

歐洲人權觀察組織的創始人​​Rami Abdo亦發布片段，表示「以色列軍隊正在加沙走廊的西北部人口稠密地區使用有毒的白磷彈。」網上流傳影片顯示，有疑似白磷彈武器發射後爆炸，天空下起「火雨」，隨後落到地面，導致有建築物疑似起火爆炸。

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