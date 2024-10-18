以巴衝突｜以色列證哈馬斯領袖辛瓦爾已被擊殺　內塔尼亞胡：戰事仍未結束(有片)

以色列證實，策劃去年10月突襲以色列的哈馬斯領導人辛瓦爾(Yahya Sinwar)已死亡。是戰事超過一年以來，哈馬斯死亡的最重要領袖之一。以色列總理內塔尼亞胡表示，雖然辛瓦爾已死，但加沙戰爭仍未結束，現階段只是結束戰爭的開端。

以軍表示，以軍周三在加沙南部拉法市採取行動，重點清剿哈馬斯高層成員，當時辛瓦爾離開地道，估計正試圖逃往加沙北部更安全的地方，期間雙方駁火，以軍坦克還擊，行動摧毀了一幢建築物。以軍發布辛瓦爾被殺前的影片，指在拉法地區，透過無人機，發現辛瓦爾和2名武裝分子不停轉換房屋逃亡，辛瓦爾獨自逃入一棟被炸毀的建築物時，手部受傷，向無人機投擲木棍，以軍之後開槍射殺辛瓦爾。以色列對屍體進行基因檢測後，確認屬於辛瓦爾。內塔尼亞胡表示，雖然辛瓦爾已死，但加沙戰爭仍未結束，現階段只是結束戰爭的開端。他向加沙巴勒斯坦人喊話，只要哈馬斯放下武器及釋放被扣押的人質，戰爭就會完結。