以巴衝突｜以色列證哈馬斯領袖辛瓦爾已被擊殺　內塔尼亞胡：戰事仍未結束(有片)

以色列證實，策劃去年10月突襲以色列的哈馬斯領導人辛瓦爾(Yahya Sinwar)已死亡。是戰事超過一年以來，哈馬斯死亡的最重要領袖之一。以色列總理內塔尼亞胡表示，雖然辛瓦爾已死，但加沙戰爭仍未結束，現階段只是結束戰爭的開端。
以軍表示，以軍周三在加沙南部拉法市採取行動，重點清剿哈馬斯高層成員，當時辛瓦爾離開地道，估計正試圖逃往加沙北部更安全的地方，期間雙方駁火，以軍坦克還擊，行動摧毀了一幢建築物。以軍發布辛瓦爾被殺前的影片，指在拉法地區，透過無人機，發現辛瓦爾和2名武裝分子不停轉換房屋逃亡，辛瓦爾獨自逃入一棟被炸毀的建築物時，手部受傷，向無人機投擲木棍，以軍之後開槍射殺辛瓦爾。以色列對屍體進行基因檢測後，確認屬於辛瓦爾。內塔尼亞胡表示，雖然辛瓦爾已死，但加沙戰爭仍未結束，現階段只是結束戰爭的開端。他向加沙巴勒斯坦人喊話，只要哈馬斯放下武器及釋放被扣押的人質，戰爭就會完結。
美國國防部：美軍沒有直接參與
美國國防部表示，美軍沒有直接參與擊殺辛瓦爾的行動，並形容殺死辛瓦爾是一次重大的反恐成就。美國總統拜登表示，辛瓦爾被殺對以色列、美國和世界來說都是美好的一天，並標誌著以色列民眾可以鬆了一口氣，同時也為加沙擺脫哈馬斯統治提供機會。
辛瓦爾今年8月獲選為哈馬斯新任政治局領導人，接替在伊朗遇刺身亡的哈尼亞，早前多次傳出辛瓦爾死訊，但一直未能證實。
Veja momento em que drone israelense localiza líder do Hamas.— Metrópoles (@Metropoles) October 17, 2024
No vídeo, Yahya Sinwar aparece com o rosto coberto e joga um pedaço de madeira contra o drone.
Em seguida, tropas israelenses adentraram o local e eliminaram o mentor dos ataques de 7/10. pic.twitter.com/VrTQPEYUSg