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國際
2023-10-10 04:30:33
日報

以巴衝突｜以色列逾700人死最黑暗一天 分析: 錯估哈馬斯無意開戰

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以巴衝突

以巴衝突｜以色列逾700人死最黑暗一天 分析: 錯估哈馬斯無意開戰

以色列與巴勒斯坦局勢平靜多時突再爆發激烈戰鬥，令國際社會愕然。以色列更經歷國家最黑暗的一天，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲造成以色列超過700人死亡，包括一場音樂節遭槍手掃射造成260人喪生。分析指，今次突襲猶如1973年埃及和敘利亞趁猶太節慶成功突襲以色列，當年和現時以色列情報機關均誤判敵人不會開戰，也錯判敵人的軍事準備。

與1973年相比，今次以色列在先進和廣泛情報搜集網下犯了這樣錯誤更是嚴重，哈馬斯必定經多月策劃才成功發動今次大型攻擊，這絕對是以色列自1973年第四次中東戰爭以來最嚴重的情報犯錯。儘管以軍情報機關已提出警告，敵人認為以色列易於攻擊，但情報評估卻認為哈馬斯只有興趣管治加沙地區，並不想與以色列開戰，最少有一段時間不想。哈馬斯會害怕以色列的大規模報復，對加沙造成更大破壞。情報評估及很多分析均認為，哈馬斯傾向將暴力行動輸送到以色列佔據的西岸，這將有助削弱哈馬斯政敵巴勒斯坦自治政府的支持度。結果證明，以色列情報犯下大錯，哈馬斯並不畏懼以色列的強大軍事力量。
 

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司法改革導致後備軍拒絕服役

除了情報失誤，以色列也犯了軍事錯誤。以軍顯然未有準備好應對今次這種程度的攻擊，而大部分以軍亦部署在西岸。美聯社指，因為總理內塔尼亞胡政府試圖改革制度，削弱最高法院權力和獨立，令大量後備軍拒絕服役，導致軍力準備不足和削弱，而軍方高層早已警告內塔尼亞胡有關情況。不過，以軍仍對建於加沙周圍的高科技圍欄充滿信心，就如哈馬斯2021年5月曾嘗試突襲卻未能成功，該圍欄會有效阻擋哈馬斯武裝分子進入，結果哈馬斯上周六以智取突破並推倒圍欄。

以總理忽視埃及最近斡旋

分析指出，內塔尼亞胡亦無視埃及最近斡旋，尋求以色列與哈馬斯、巴勒斯坦聖戰組織達成長期停火協議，以色列目前執政的極右政府想佔據西岸，而非與巴勒斯坦人達成和平。內塔尼亞胡的司法改革被認為是掃除正式吞併西岸的障礙，卻不得民心。以色列國內政局動盪加上司法改革造成的社會分歧，讓哈馬斯乘虛而入。另外，以色列封鎖加沙16年，摧毀其經濟，如同囚禁其200萬名居民，並沒有令哈馬斯低頭。

圖阻以國與沙特關係正常化 
減巴人建國威脅

以色列與沙特阿拉伯關係正常化最近取得進展，也可能是以巴戰火重燃的起因。美國《華爾街日報》指，以色列宿敵伊朗早在8月開始，已協助哈馬斯和黎巴嫩真主黨策劃海陸空全面突襲以色列。伊朗革命衛隊和4個激進組織在黎巴嫩首都貝魯特召開多次會議，並於一星期前決定執行。哈馬斯和真主黨高層認為，突襲可重創以色列，並破壞沙特和以色列在美國協調下關係正常化，阻止他們成立新地區安全聯盟，威脅巴勒斯坦建國。

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中以混血兒諾雅被擄走的片段瘋傳。

以色列南部音樂節260死多人被擄走

哈馬斯的突襲引發以色列報復，短短兩天已造成雙方超過1.100人死亡，逾4,000人受傷，雙方的戰鬥恐會加劇。以色列不少平民死於哈馬斯的突襲中，包括南部沙漠一個音樂節，發現最少260具遺體。網傳片段可見參加者無處可避遭槍手掃射，救護人員形容猶如大屠殺。也有不少參加者被擄走，包括25歲中以混血兒諾雅，她被哈馬斯分子用電單車載走，並高喊「不要殺我」的片段瘋傳。內媒報道，在衝突中最少有3名中國人中彈，4名中國人失蹤。

中國外交部發言人毛寧稱，中方高度關注近來巴以局勢衝突升級，對衝突造成平民傷亡感到非常痛心，也反對和譴責傷害平民的這種行為。中方反對擴大衝突，破壞地區穩定，這是一貫立場。中方希望各方能夠盡快實現停火、止戰、恢復和平，也期待國際社會的有關各方發揮作用，共同推動局勢降溫。

國泰取消往來特拉維夫航班

特區政府提升以色列的外遊警示級別至紅色，國泰航空亦取消周二(10日)和周四(12日)由香港飛往特拉維夫的CX675航班，以及由特拉維夫飛往香港的CX676航班。旅遊業議會主席徐王美倫昨稱，一個約30人香港旅行團在以色列，已與本港入境處聯絡。入境處表示，截至昨日下午5時，接獲21名身在以色列和巴勒斯坦的港人查詢，當中5人已安全乘搭航班抵港；另有6人已安全離開當地。

以巴衝突

以巴衝突點

以巴百年恩怨

★1918年：一戰結束，英國控制被稱為巴勒斯坦的地區，並獲國際社會賦予權力在該地為猶太人建立「民族家園」任務，遭巴勒斯坦阿拉伯人反對。
★1947年：聯合國投票贊成將巴勒斯坦分裂成獨立的猶太人和阿拉伯人國家，耶路撒冷成為一座國際城市。
★1948年：第一次中東戰爭，因無法解決問題，英國撤出巴勒斯坦，猶太領導人宣布建立以色列國。來自鄰近阿拉伯國家的軍隊入侵，數十萬巴人被逼離開家園。
★1949年：以色列與交戰國(埃及、黎巴嫩、約旦、敘利亞)停火，以色列控制大部分領土。約旦佔領西岸，埃及佔領加沙。耶路撒冷被以色列和約旦分別佔領。
★1967年：第三次中東戰爭，以色列佔領東耶路撒冷和西岸，以及敘利亞戈蘭高地的大部分，還有加沙和埃及西奈半島。大多數巴勒斯坦難民及其後裔居住在加沙和西岸，以及鄰國約旦、敘利亞和黎巴嫩。過去50年，以色列在西岸等地區建立猶太人殖民地，有六十多萬猶太人居於這些地區。巴勒斯坦人斥此舉屬非法，是和平的障礙。巴人想建立巴勒斯坦國亦無法達成，雙方「敵對」關係延續至目前。

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