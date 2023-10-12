以巴衝突｜以色列遇襲社區發現「伊斯蘭國」IS旗幟

以色列軍方周四稱，南部遇襲社區蘇法(Sufa)出現極端恐怖組織「伊斯蘭國」(IS)的黑色旗幟。發言人Daniel Hagari表示，除了在現場發現，還在一名被擊斃武裝分子的衣服內發現IS旗幟。IS在2014年於伊拉克和敘利亞冒升，手段兇殘惡名昭彰，他們大規模處決俘虜、公開斬首和強暴。以色列官員連日來形容哈馬斯上周六突襲殺害平民的殘忍程度如同IS，並非指兩者有關聯。現於事發現場出現IS旗幟，未知哈馬斯是否與IS有聯繫。以色列官方社交網則稱，哈馬斯仿傚IS。

以巴衝突｜97個家庭有親人被擄走

以軍估計約有2,500名至3,500名哈馬斯武裝分子參與上周六的襲擊，當中約1,500人在以色列與加沙邊境地區被擊殺。Hagari指，入侵者仍試圖從海路進入以色列，軍隊亦會集中搜尋哈馬斯的領導層。另外，當局通知了97個以色列家庭，他們有家人被擄走帶往加沙。他又警告，任何巴勒斯坦人接近加沙會格殺勿論。以色列衛生部稱，至周四早上，逾1,300名以色列人和外國公民被殺，逾3,300人傷。巴勒斯坦方面，自以色列上周六空襲加沙以來，已有超過1,300人喪生、逾5,339人受傷，另有近34萬人流離失所。以色列官員揚言哈馬斯一日不釋放150名人質，加沙會繼續斷電斷水。紅十字會稱，醫院的電力或在未來數小時耗盡。