以巴衝突｜以色列鬧分歧 內塔尼亞胡解散戰時內閣

以色列不理會國際反對聲意攻擊加沙拉法後，戰時內閣鬧分歧，繼在野反對派領袖甘茨日前正式退出戰時內閣後，總理內塔尼亞胡周一解散該內閣。今後將在人數較少的會議中，包括安全內閣會議，處理關於加沙戰爭的敏感議題。安全內閣的極右翼成員一直反對停戰協議，以及支持再佔據加沙。
去年10月7日哈馬斯突襲以色列後，以色列成立由5人組成的戰時內閣制定戰時政策。核心成員包括內塔尼亞胡、甘茨及國防部長加蘭特。以官員透露，內塔尼亞胡在安全內閣會議上說，戰時內閣是應甘茨要求及雙方達成共識後組建，他退出後再也不需要，政府也不會再組建新的戰時內閣。甘茨當時加入該內閣是希望制衡政府內的極右翼。
以巴衝突｜加沙戰爭政策方針轉向
屬於中間左翼、曾任防長的甘茨不滿內塔尼亞胡政府未有制定加沙戰後治理方案，威脅會帶領反對派國家團結黨退出戰時內閣，並於上周日正式宣布退出，同時呼籲提前舉行國會選舉。有指甘茨月初缺席戰時內閣會議時，內塔尼亞胡改為更依靠其極端民族主義者盟友管治國家，戰時內閣的解散也標誌已持續8個月的加沙戰爭的政策方針轉變。
屬極右翼的財長斯莫特里奇和國家安全部長本格維爾一直要求加入戰時內閣，惟此舉會令以政府與美國等國際盟友關係變緊張。有批評認為內塔尼亞胡在加沙戰爭的決定受政府內極端民族主義者影響，他也試圖從而保住其總理職位。內塔尼亞胡予以否認，稱只是為了國家利益著想。