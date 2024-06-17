以巴衝突｜以色列鬧分歧 內塔尼亞胡解散戰時內閣

以色列不理會國際反對聲意攻擊加沙拉法後，戰時內閣鬧分歧，繼在野反對派領袖甘茨日前正式退出戰時內閣後，總理內塔尼亞胡周一解散該內閣。今後將在人數較少的會議中，包括安全內閣會議，處理關於加沙戰爭的敏感議題。安全內閣的極右翼成員一直反對停戰協議，以及支持再佔據加沙。

去年10月7日哈馬斯突襲以色列後，以色列成立由5人組成的戰時內閣制定戰時政策。核心成員包括內塔尼亞胡、甘茨及國防部長加蘭特。以官員透露，內塔尼亞胡在安全內閣會議上說，戰時內閣是應甘茨要求及雙方達成共識後組建，他退出後再也不需要，政府也不會再組建新的戰時內閣。甘茨當時加入該內閣是希望制衡政府內的極右翼。