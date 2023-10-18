以巴衝突｜以色列麥當勞贈以軍餐飲 穆斯林多國麥當勞撇清關係

以巴衝突未平息，跨國連鎖快餐店麥當勞的以色列特許經營商，向以色列國防軍提供免費餐飲，引發多個穆斯林國家的麥當勞經營商不滿，發聲明撇清關係，並向加沙地區提供援助；麥當勞總公司拒絕評論事件。

在以色列擁有麥當勞特許經營權的是一個名為Alonyal的餐飲公司，以色列麥當勞上星期在社交平台發文指，已向以軍免費提供數千份快餐，及後再稱向所有參與保衛國家、醫院和周邊地區的人員免費提供快餐。

麥當勞在沙特阿拉伯、阿曼、科威特、阿聯酋、約旦和土耳其的特許經營商發聲明回應，表示與以色列麥當勞沒有關係，並承諾向加沙地帶提供援助。

沙特的麥當勞特許經營商在一份聲明中表示，「關於以色列麥當勞捐贈快餐的報導，我們已確認這是他們的單獨決定，全球各地的麥當勞，包括我們（沙特）或任何其他國家的麥當勞都與這決定沒有直接或間接的關係。」