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國際
2023-10-18 15:08:35

以巴衝突｜以色列麥當勞贈以軍餐飲 穆斯林多國麥當勞撇清關係

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跨國連鎖快餐店麥當勞的以色列特許經營商，向以色列國防軍提供免費餐飲。

跨國連鎖快餐店麥當勞的以色列特許經營商，向以色列國防軍提供免費餐飲。

以巴衝突未平息，跨國連鎖快餐店麥當勞的以色列特許經營商，向以色列國防軍提供免費餐飲，引發多個穆斯林國家的麥當勞經營商不滿，發聲明撇清關係，並向加沙地區提供援助；麥當勞總公司拒絕評論事件。

在以色列擁有麥當勞特許經營權的是一個名為Alonyal的餐飲公司，以色列麥當勞上星期在社交平台發文指，已向以軍免費提供數千份快餐，及後再稱向所有參與保衛國家、醫院和周邊地區的人員免費提供快餐。

麥當勞在沙特阿拉伯、阿曼、科威特、阿聯酋、約旦和土耳其的特許經營商發聲明回應，表示與以色列麥當勞沒有關係，並承諾向加沙地帶提供援助。

沙特的麥當勞特許經營商在一份聲明中表示，「關於以色列麥當勞捐贈快餐的報導，我們已確認這是他們的單獨決定，全球各地的麥當勞，包括我們（沙特）或任何其他國家的麥當勞都與這決定沒有直接或間接的關係。」

哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖）

各國特許經營權 由當地加盟商所有

有報道提到，麥當勞是一家全球化快餐連鎖店，但其特許經營權通常由各國加盟商所有。麥當勞總公司對事件拒絕置評，但一位與該公司關係密切的美國消息人士表示，以色列麥當勞是一家獲得麥當勞品牌授權的獨立企業。這名消息人士稱，加盟商在「有需要時」與當地社區進行接觸「並不罕見」。

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