以巴衝突｜以色列：伊朗襲擊未有直接傷亡　7歲童遭攔截導彈碎片重創

據CNN報道，以色列緊急部門稱，目前還沒有因伊朗發動的襲擊造成人員直接傷亡的報告。不過，以色列「紅大衛盾會」（MDA）緊急部門表示，目前有31人在前往避難所時受輕傷以及因襲擊產生恐慌而需要救治。另外，MDA提到，南部內蓋夫（Negev）一名7歲女童被攔截導彈的爆炸碎片波及，頭部嚴重受傷，已送醫接受進一步治療。

伊朗在當地時間13日向以色列發動大規模報復襲擊。以色列當局指出，尚未傳出無人機與導彈造成「直接傷亡」的報告，但有一名7歲女童不幸遭到攔截導彈的碎片擊中，頭部重傷。

2名美國官員透露，伊朗對以色列發動的襲擊似乎已平息，襲擊持續了約5小時。以軍在14日凌晨，已經取消要求公民留在避難所的要求，顯示軍方認為攻擊威脅已結束。

黎巴嫩真主黨施襲

然而，儘管伊朗無人機與導彈發射的數量有所下降，伊朗在黎巴嫩的代理人真主黨（Hezbollah）在14日凌晨向以色列佔領的戈蘭高地發射火箭炮。以色列國防軍表示，在過去一小時內，黎巴嫩向以色列發射了超過55枚火箭彈。

以軍表示，約40枚火箭彈在12日從黎巴嫩南部向以色列發射。真主黨表示，他們向以色列砲兵陣地發射了火箭炮，以回應以色列最近的襲擊，並表達了對加沙人民的支持。