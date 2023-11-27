以巴衝突｜以色列21歲女大學生遭哈馬斯綁架　曾拍片向父母告別 被囚禁50天終幸運獲釋

以色列與哈馬斯的交換人質協議，已經讓26名被俘的以色列公民得以平安回家。其中，因參加音樂祭被哈馬斯綁架的21歲的女大生瑪雅（Maya Regev）順利回到以色列，是首位被釋放的音樂祭人質。
10月7日，哈馬斯成員兵分多路襲擊以色列，除了奇布茲之外，在以色列南部舉行的超新星音樂節也是哈馬斯的目標之一，恐怖份子在這裡屠殺了許多人。而瑪雅和弟弟伊泰（Itay Regev）當時正在這裡參加音樂祭，上午8點58分，瑪雅打電話給父親伊蘭(Ilan Regev) 求救：「爸爸，快來！他們向我開槍，我快死了。」伊蘭叫她躲起來，但隨後他就聯繫不上女兒了。
伊蘭立刻衝向演唱會場地，但路上被設置的路障擋住去路。幾個小時後，網路上流傳一段瑪雅自拍跟父母道別的影片，畫面裡可以看到這對姊弟被綁在一輛農夫車上，被哈馬斯成員帶走，讓伊蘭感到絕望。
他們的母親米里特 (Mirit) 告訴《以色列時報》的記者：「她（瑪雅）熱愛生活，她制定計劃，她領導並帶領其他人，而伊泰則是個喜歡滑浪的開朗男生。他們只是兩個喜歡玩樂的年輕人。」
囚禁50天後獲釋
所幸在被囚禁了約50天後，瑪雅被選為第二波交換人質的其中一人，回到以色列。在以色列媒體分享的一段影片中，可以看到瑪雅被哈馬斯成員護送到紅十字會的車上。她拄著拐杖，左腳被包紮起來。照片中可以看到她躺在車子裡微笑著，一名紅十字會的工作人員正在與她交談，氣色還算不錯。而她隨後也被送到醫院，治療腿部的傷勢。
儘管很開心看到女兒回家，但由於伊泰仍在加沙，伊蘭和米里特還是相當擔心。米里特表示，「我的心很碎，因為我的兒子伊泰仍在加薩被哈馬斯囚禁。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章