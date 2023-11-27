以巴衝突｜以色列21歲女大學生遭哈馬斯綁架 曾拍片向父母告別 被囚禁50天終幸運獲釋

以色列與哈馬斯的交換人質協議，已經讓26名被俘的以色列公民得以平安回家。其中，因參加音樂祭被哈馬斯綁架的21歲的女大生瑪雅（Maya Regev）順利回到以色列，是首位被釋放的音樂祭人質。 10月7日，哈馬斯成員兵分多路襲擊以色列，除了奇布茲之外，在以色列南部舉行的超新星音樂節也是哈馬斯的目標之一，恐怖份子在這裡屠殺了許多人。而瑪雅和弟弟伊泰（Itay Regev）當時正在這裡參加音樂祭，上午8點58分，瑪雅打電話給父親伊蘭(Ilan Regev) 求救：「爸爸，快來！他們向我開槍，我快死了。」伊蘭叫她躲起來，但隨後他就聯繫不上女兒了。

伊蘭立刻衝向演唱會場地，但路上被設置的路障擋住去路。幾個小時後，網路上流傳一段瑪雅自拍跟父母道別的影片，畫面裡可以看到這對姊弟被綁在一輛農夫車上，被哈馬斯成員帶走，讓伊蘭感到絕望。 他們的母親米里特 (Mirit) 告訴《以色列時報》的記者：「她（瑪雅）熱愛生活，她制定計劃，她領導並帶領其他人，而伊泰則是個喜歡滑浪的開朗男生。他們只是兩個喜歡玩樂的年輕人。」

Maya Regev, 21, was kidnapped from the Nova music festival and held hostage 50 days with an untreated gunshot wound.



Her brother is still in captivity.



Hamas forced her at gunpoint to wave goodbye before she received treatment.pic.twitter.com/Varv0v1gudpic.twitter.com/wZvwy8DCnu — Alexander Higgins (@alexhiggins732) November 26, 2023

囚禁50天後獲釋 所幸在被囚禁了約50天後，瑪雅被選為第二波交換人質的其中一人，回到以色列。在以色列媒體分享的一段影片中，可以看到瑪雅被哈馬斯成員護送到紅十字會的車上。她拄著拐杖，左腳被包紮起來。照片中可以看到她躺在車子裡微笑著，一名紅十字會的工作人員正在與她交談，氣色還算不錯。而她隨後也被送到醫院，治療腿部的傷勢。 儘管很開心看到女兒回家，但由於伊泰仍在加沙，伊蘭和米里特還是相當擔心。米里特表示，「我的心很碎，因為我的兒子伊泰仍在加薩被哈馬斯囚禁。」 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章