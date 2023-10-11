以巴衝突｜以色列5次暗殺中倖存　外媒揭哈馬斯幕後策劃者

經歷以軍5次刺殺 一眼失明、一隻手臂被炸斷

《金融時報》報道，現年58歲的德伊夫是哈馬斯分支卡薩姆旅（al-Qassam Brigades）的最高指揮官。他原名穆罕默德·迪亞布·易卜拉欣·馬斯里(Mohammed Diab Ibrahim al-Masri)，1960年代出生加薩南部的汗尤尼斯（Khan Younis）難民營。1990年加入哈馬斯，2002年開始領導卡薩姆旅後，就一直操盤哈馬斯的軍事行動。幾十年來，德伊夫一直受到以色列追捕，更經歷了5次以軍的刺殺，導致其一眼失明、一隻手臂被炸斷，被迫以輪椅代步。為了躲避追殺，德伊夫化名為「客人」（Guest），指的是巴勒斯坦武裝分子每晚為躲避追緝而在不同支持者家中過夜的做法。而他被曝光的照片也只有1張，但這不影響他崇高的地位。一旦無線電傳來他的聲音，大家就做好了戰鬥的準備。當他敦促巴勒斯坦人拆除圍牆、驅逐占領者的不久後，哈馬斯戰士便湧至以色列，屠殺以色列男女老幼。

認識德伊夫的人描述他是個安靜的人，對巴勒斯坦各派的自相殘殺不感興趣，而是一心只想改變以色列與阿拉伯國家衝突的性質，且認為暴力是實現目標的唯一手段。德伊夫不僅是炸彈客，參與第一批初級火箭的製造，也是加薩地下隧道網路計畫的建築師。加薩阿茲哈爾大學政治學教授阿布薩達（Mkhaimar Abusada）表示，德伊夫以出色能力智取以色列軍隊，同時殺害士兵和平民，這讓他在哈馬斯內部或巴勒斯坦人民心中，受到高度尊重，這次的行動更使他成為「年輕人眼中的神」。

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