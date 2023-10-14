以巴衝突｜以軍一度進入加沙展開局部行動(有片)

以巴衝突持續，雙方死亡人數增加超過3,200人。巴勒斯坦指，加沙地帶至少有1,900人喪生。以色列軍方表示，地面部隊一度進入加沙地帶進行突襲，是雙方衝突爆一星期發以來首次。
以軍星期五(13日)發表聲明，指過去24小時，步兵及裝甲部隊進入加沙，展開局部攻擊，尋找人質，並擊斃多名哈馬斯成員及摧毀哈馬斯軍事設施，參與的以軍士兵完成任務後離開加沙地帶。以軍發放片段，指加沙城內有人發射反坦克導彈，以色列空軍隨即發動攻擊，擊毀哈馬斯據點及發射裝置。以色列總理內塔尼亞胡發表全國電視講話，表示行動只是剛剛開始，重申會摧毀哈馬斯。
Israeli tanks and military vehicles were seen moving in southern Israel ahead of an expected ground invasion into Gaza https://t.co/oet0MmtMD5 pic.twitter.com/0i9Py94BUE— Reuters (@Reuters) October 13, 2023
以色列於加沙上空撒遷移警告
自上星期六(7日)被哈馬斯突襲後，以色列在加沙邊境集結軍力，為地面進攻加沙作準備。以軍又要求在加沙北部的大約110萬人24小時內撤離，前往南部地區，並在加沙上空撒下傳單，要求加沙民眾往南遷移。哈馬斯一度指遷移警告是以色列試圖「傳播和傳播虛假宣傳」，之後指控，有撤離的車隊被以軍炸中，造成70人死亡，大部分是婦孺。
聯合國秘書長古特雷斯呼籲以色列，避免發生人道災難。美國白宮表示，以色列發出撤離命令前，沒有同美方協商。美國總統拜登說，大多數巴勒斯坦人因哈馬斯的恐怖活動而遭受苦難，他正緊急處理加沙的人道危機。
#Israel military dropping evacuation leaflets from the skies above Gaza City. The flyers warn residents to flee "immediately" to south #Gaza. More on our BBC News live page. pic.twitter.com/Cay2n52Wz8— Azadeh Moshiri (@Azadeh_Moshiri) October 13, 2023