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國際
2023-10-14 08:44:00

以巴衝突｜以軍一度進入加沙展開局部行動(有片)

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以軍一度進入加沙展開局部行動。(AP)

以軍一度進入加沙展開局部行動。(AP)

以巴衝突持續，雙方死亡人數增加超過3,200人。巴勒斯坦指，加沙地帶至少有1,900人喪生。以色列軍方表示，地面部隊一度進入加沙地帶進行突襲，是雙方衝突爆一星期發以來首次。

以軍星期五(13)發表聲明，指過去24小時，步兵及裝甲部隊進入加沙，展開局部攻擊，尋找人質，並擊斃多名哈馬斯成員及摧毀哈馬斯軍事設施，參與的以軍士兵完成任務後離開加沙地帶。以軍發放片段，指加沙城內有人發射反坦克導彈，以色列空軍隨即發動攻擊，擊毀哈馬斯據點及發射裝置。以色列總理內塔尼亞胡發表全國電視講話，表示行動只是剛剛開始，重申會摧毀哈馬斯。

色列於加沙上空撒遷移警告

自上星期六(7)被哈馬斯突襲後，以色列在加沙邊境集結軍力，為地面進攻加沙作準備。以軍又要求在加沙北部的大約110萬人24小時內撤離，前往南部地區，並在加沙上空撒下傳單，要求加沙民眾往南遷移。哈馬斯一度指遷移警告是以色列試圖「傳播和傳播虛假宣」，之後指控，有撤離的車隊被以軍炸中，造成70人死亡，大部分是婦孺。

聯合國秘書長古特雷斯呼籲以色列，避免發生人道災難。美國白宮表示，以色列發出撤離命令前，沒有同美方協商。美國總統拜登說，大多數巴勒斯坦人因哈馬斯的恐怖活動而遭受苦難，他正緊急處理加沙的人道危機。

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