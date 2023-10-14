以巴衝突｜以軍一度進入加沙展開局部行動(有片)

以巴衝突持續，雙方死亡人數增加超過3,200人。巴勒斯坦指，加沙地帶至少有1,900人喪生。以色列軍方表示，地面部隊一度進入加沙地帶進行突襲，是雙方衝突爆一星期發以來首次。

以軍星期五(13日)發表聲明，指過去24小時，步兵及裝甲部隊進入加沙，展開局部攻擊，尋找人質，並擊斃多名哈馬斯成員及摧毀哈馬斯軍事設施，參與的以軍士兵完成任務後離開加沙地帶。以軍發放片段，指加沙城內有人發射反坦克導彈，以色列空軍隨即發動攻擊，擊毀哈馬斯據點及發射裝置。以色列總理內塔尼亞胡發表全國電視講話，表示行動只是剛剛開始，重申會摧毀哈馬斯。