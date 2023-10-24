以巴衝突｜以軍公開哈馬斯屠村片段 睹父親遭手榴彈炸死 幼童問：我為何要生存

以色列反擊哈馬斯的輿論戰，周一向國際傳媒記者展示哈馬斯武裝分子10月7日闖入以色列南部村莊社區殺人片段。片段約43分鐘，片名為《哈馬斯屠殺》，以軍稱是從被殺哈馬斯分子搜出的隨身攝錄機、他們或受害人手機、閉路電視和車cam等片段輯錄而成。英國天空新聞(Sky News)報道，在一段來自家裡保安鏡頭和武裝分子隨身鏡頭的片段中，見到一對年幼男童只穿內褲，在哈馬斯攻擊一刻驚慌不已，父親帶著兩人走往出口，其中一名男童慌亂中絆倒，父親立即抱起他。 兩名男童跑出屋外橫過花園奔向一間似乎是安全屋的石屋，父親隨後保護。惟在父親正進入屋內時，武裝分子向他們擲出手榴彈，男童父親當場炸死。兩名男童亦受傷，其中一人眼睛流血。片段之後是兩人坐在屋內廚房的凳上，其中一人說：「父親死了……我為何要生存？」一名武裝分子走進來打開雪櫃，問他們要不要飲水，較細的男童大喊「我要媽媽」。武裝分子從雪櫃拿出一樽水大喝一口。報道稱，這兩名男童看來不足9歲或10歲，在另一片段，較大的男童問一隻眼受傷的弟弟能否看得見東西，弟弟回答不能。片尾是兩人一起跑出屋外，不知他們最終命運。

以巴衝突｜英媒：不少人看了片段不禁哭泣 獲邀看片的記者不能拍照，報道稱未能確認畫面真偽，惟部分早已在網上廣傳。除了武裝分子屠村過程，還有造成逾250人死的大型戶外音樂節受襲一刻，《每日郵報》指有人躲在垃圾車、流動廁所內被武裝分子發現，被槍殺或遭痛毆後擄走。片中亦見到有以軍遭斬首，他們的無頭遺體四肢張開躺在街上，有一隊女兵遭手榴彈炸傷後再被近距離射殺。記者稱，不少人看了那些片段後哭泣，片中見到平民被槍殺、刺死、虐待和焚燒；有遺體被綁著、物件塞口、滿布子彈孔和刀傷。 以巴衝突｜以政府發言人：出現「大屠殺否認現象」 以軍發言人稱，「我們要明白我們為何而戰」，這些原始片段揭露了違反人道的罪行，好與壞和死與生。以軍又播出，一名武裝分子用遇害以色列人的手機打電話給父親的錄音，他向父親吹噓如何殺死猶太人，「我徒手殺死10人」。以軍發言人解釋向外國記者展示這些輯錄片段，因為他們不像敵人在TikTok和社交網上將死者遺體示眾，以方認為有必要讓國際傳媒知道發生了甚麼事，了解這場悲刻，「我們有必要這樣做」。一名以色列政府發言人表示，哈馬斯襲擊後出現「大屠殺否認現象」，有人質疑哈馬斯暴行的嚴重程度，所以要展示這些片段。