熱門搜尋:
父親節2024 歐洲國家盃 七一優惠 NOVO LAND 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 簡約公屋 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-06-14 12:04:53

以巴衝突｜以軍出動「投石機」 往黎巴嫩丟燃燒彈 軍官解釋原因(有片)

分享：
以色列士兵以一座投石機，不斷對圍牆另一邊投擲燃燒彈(社交平台X影片)

以色列士兵以一座投石機，不斷對圍牆另一邊投擲燃燒彈(社交平台X影片)

以巴衝突持續之際，一名以色列軍方官員向美媒證實，駐紮在黎巴嫩邊境的以色列軍隊在最近與黎巴嫩真主黨武裝分子的戰鬥中，出動中世紀風格的「投石機」投擲燃燒彈。 

以防真主黨藏匿滲透

社交平台X發布影片，可見有以色列士兵以一座投石機，不斷對圍牆另一邊投擲燃燒彈，貼文寫道，「以色列士兵並未獲准使用火砲燒毀黎巴嫩邊境前線基地附近植被，但為了讓敵人更難滲透以軍基地，所以使用古老方法火燒草叢。」

以色列士兵以一座投石機，不斷對圍牆另一邊投擲燃燒彈(社交平台X影片) 以色列士兵以一座投石機，不斷對圍牆另一邊投擲燃燒彈(社交平台X影片) 以色列士兵以一座投石機，不斷對圍牆另一邊投擲燃燒彈(社交平台X影片) 以色列士兵以一座投石機，不斷對圍牆另一邊投擲燃燒彈(社交平台X影片) 以色列士兵以一座投石機，不斷對圍牆另一邊投擲燃燒彈(社交平台X影片) 以色列士兵以一座投石機，不斷對圍牆另一邊投擲燃燒彈(社交平台X影片) 以色列士兵以一座投石機，不斷對圍牆另一邊投擲燃燒彈(社交平台X影片)

一位匿名以色列軍官證實，「投石機」不屬於以色列國防軍的標準武器，相信是由駐紮在邊境的預備役士兵自行製造。 軍官表示，雖然這種武器沒有得到軍方領導層批准，但部隊當時正執行合法軍事任務，燒毀真主黨武裝分子會藏身的邊境草叢，又強調該武器未來不會再次使用。

Ad Block

另外，以色列周四空襲黎巴嫩南部多條村莊，目標是真主黨在當地的基礎設施，報復真主黨連續兩天攻擊發炮以色列軍事基地。真主黨這一輪攻擊是報復以軍日前越境空襲，造成四名真主黨成員死亡。路透社報道，真主黨派出了30架無人機，是自爆發加沙衝突以來，真主黨發動規模最大的一次無人機襲擊。

全球十大最佳酒店2024｜呢間竟力壓馬爾代夫美景稱冠？（am730製圖） 全球十大最佳酒店2024｜第10位︰墨西哥Sofitel Mexico City Reforma（am730製圖） 全球十大最佳酒店2024｜ 第9位︰印尼Padma Resort Ubud（am730製圖） 全球十大最佳酒店2024｜第8位︰墨西哥Secrets Akumal Riviera Maya（am730製圖） 全球十大最佳酒店2024｜第7位︰越南La Siesta Classic Ma May（am730製圖） 全球十大最佳酒店2024｜第6位︰馬爾代夫Emerald Maldives Resort & Spa（am730製圖） 全球十大最佳酒店2024｜第5位︰古巴Iberostar Grand Packard（am730製圖） 全球十大最佳酒店2024｜第4位︰印尼Adiwana Suweta（am730製圖） 全球十大最佳酒店2024｜第3位︰越南La Siesta Hoi An Resort & Spa（am730製圖） 全球十大最佳酒店2024｜第2位︰馬爾代夫OBLU SELECT Lobigili（am730製圖） 全球十大最佳酒店2024｜第1位︰巴西Gramado Hotel Colline de France（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受