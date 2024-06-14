以巴衝突｜以軍出動「投石機」 往黎巴嫩丟燃燒彈 軍官解釋原因(有片)

以色列士兵以一座投石機，不斷對圍牆另一邊投擲燃燒彈(社交平台X影片)

以巴衝突持續之際，一名以色列軍方官員向美媒證實，駐紮在黎巴嫩邊境的以色列軍隊在最近與黎巴嫩真主黨武裝分子的戰鬥中，出動中世紀風格的「投石機」投擲燃燒彈。

以防真主黨藏匿滲透

社交平台X發布影片，可見有以色列士兵以一座投石機，不斷對圍牆另一邊投擲燃燒彈，貼文寫道，「以色列士兵並未獲准使用火砲燒毀黎巴嫩邊境前線基地附近植被，但為了讓敵人更難滲透以軍基地，所以使用古老方法火燒草叢。」