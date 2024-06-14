以巴衝突｜以軍出動「投石機」 往黎巴嫩丟燃燒彈 軍官解釋原因(有片)

以巴衝突持續之際，一名以色列軍方官員向美媒證實，駐紮在黎巴嫩邊境的以色列軍隊在最近與黎巴嫩真主黨武裝分子的戰鬥中，出動中世紀風格的「投石機」投擲燃燒彈。
以防真主黨藏匿滲透
社交平台X發布影片，可見有以色列士兵以一座投石機，不斷對圍牆另一邊投擲燃燒彈，貼文寫道，「以色列士兵並未獲准使用火砲燒毀黎巴嫩邊境前線基地附近植被，但為了讓敵人更難滲透以軍基地，所以使用古老方法火燒草叢。」
一位匿名以色列軍官證實，「投石機」不屬於以色列國防軍的標準武器，相信是由駐紮在邊境的預備役士兵自行製造。 軍官表示，雖然這種武器沒有得到軍方領導層批准，但部隊當時正執行合法軍事任務，燒毀真主黨武裝分子會藏身的邊境草叢，又強調該武器未來不會再次使用。
另外，以色列周四空襲黎巴嫩南部多條村莊，目標是真主黨在當地的基礎設施，報復真主黨連續兩天攻擊發炮以色列軍事基地。真主黨這一輪攻擊是報復以軍日前越境空襲，造成四名真主黨成員死亡。路透社報道，真主黨派出了30架無人機，是自爆發加沙衝突以來，真主黨發動規模最大的一次無人機襲擊。
Israeli soldiers didn’t receive permission to use artillery to burn down vegetation near their forward operating base by the Lebanese border.— Visegrád 24 (@visegrad24) June 13, 2024
They wanted to make it harder for the enemy to infiltrate their base
So they used older methods to burn it down pic.twitter.com/F3zAQ3PMMd