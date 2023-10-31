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國際
2023-10-31 11:15:00

以巴衝突｜以軍在加沙地面行動中救回1名被綁架女兵(有片)

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以軍在加沙地面行動中救回1名被綁架女兵。(X)

以軍在加沙地面行動中救回1名被綁架女兵。(X)

以巴衝突持續，以色列軍隊日前已進入加沙走廊。以色列國防軍和國家安全局表示，一名早前被哈馬斯俘虜的女兵在加沙地面行動中獲救，她已經與家人團聚。

以色列國防軍和國家安全局公布，女兵Ori Megidish在本月7日被哈馬斯綁架，在29日晚在加沙地面行動中獲救，但未有詳細說明經過。女兵其後接受醫療檢查，身體狀況良好，已和家人團聚Ori Megidish是自從哈瑪斯107日俘虜大批人質後第5名重獲自由的人質。

內塔尼亞胡：哈瑪斯除非受到壓力 否則不會釋放人質

以色列國防軍發布Ori Megidish和家人團聚的合照。以色列總理內塔尼亞胡在社交網站發布片段，表示歡迎女兵回家，稱營救行動反映以色列對拯救被綁架者的承諾，並讚揚軍方和情報部門的努力。他強調，以軍在加薩的地面行動讓營救人質變得有機會，因為哈瑪斯除非受到更多壓力，否則不會釋放人質。

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