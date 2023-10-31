以巴衝突｜以軍在加沙地面行動中救回1名被綁架女兵(有片)

以巴衝突持續，以色列軍隊日前已進入加沙走廊。以色列國防軍和國家安全局表示，一名早前被哈馬斯俘虜的女兵在加沙地面行動中獲救，她已經與家人團聚。

以色列國防軍和國家安全局公布，女兵Ori Megidish在本月7日被哈馬斯綁架，在29日晚在加沙地面行動中獲救，但未有詳細說明經過。女兵其後接受醫療檢查，身體狀況良好，已和家人團聚。Ori Megidish是自從哈瑪斯10月7日俘虜大批人質後第5名重獲自由的人質。