以巴衝突｜以軍地面總攻蓄勢待發　空襲反擊至今逾3500加沙居民喪生

以巴衝突｜加沙3棟民房周四在以軍空襲中夷為平地。(路透社)

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）19日向聚集在加沙邊境的部隊稱，他們很快就會「從內部」看到加沙走廊的情勢，這言論表明以消滅哈馬斯為目標的地面攻擊可能即將展開。

《路透社》報道，以色列軍方已在加沙走廊附近部署大量兵力。加蘭特19日前往視察時向部隊表示：「你們現在從遠方觀察加沙，很快就能從內部了解狀況。命令即將下達。」

「最糟糕的情況即將到來」

葛朗特發表聲明不久後，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發布了一段自己與邊境部隊喊話承諾奪下勝利的影片，並寫道「與戰士們準備好了」。約旦外交部長沙法迪（Ayman Safadi）對此表示：「所有跡象都顯示，最糟糕的情況即將到來」。

以色列14日繼續對加沙進行空襲，以巴衝突自7日爆發以來，已造成1400名以色列人死亡。加沙地區超過3500人喪生，受傷人數超過1.2萬人，超過100萬人無家可歸。