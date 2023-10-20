以巴衝突｜以軍地面總攻蓄勢待發　空襲反擊至今逾3500加沙居民喪生

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）19日向聚集在加沙邊境的部隊稱，他們很快就會「從內部」看到加沙走廊的情勢，這言論表明以消滅哈馬斯為目標的地面攻擊可能即將展開。
《路透社》報道，以色列軍方已在加沙走廊附近部署大量兵力。加蘭特19日前往視察時向部隊表示：「你們現在從遠方觀察加沙，很快就能從內部了解狀況。命令即將下達。」
「最糟糕的情況即將到來」
葛朗特發表聲明不久後，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發布了一段自己與邊境部隊喊話承諾奪下勝利的影片，並寫道「與戰士們準備好了」。約旦外交部長沙法迪（Ayman Safadi）對此表示：「所有跡象都顯示，最糟糕的情況即將到來」。
以色列14日繼續對加沙進行空襲，以巴衝突自7日爆發以來，已造成1400名以色列人死亡。加沙地區超過3500人喪生，受傷人數超過1.2萬人，超過100萬人無家可歸。
估計有200名以色列公民被擄
英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）19日跟隨美國總統拜登的腳步訪問以色列，表達西方世界對打擊哈馬斯的支持。辛偉誠還會見了沙特阿拉伯王儲沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）。沙爾曼表示，針對加沙平民的行為「令人髮指」。
有以色列人被哈馬斯綁架至加沙，人質家人懇求哈馬斯盡快釋放人質，並敦促以色列軍方在追擊時應考慮人質安全。《以色列公共廣播公司》引述軍方消息稱，估計有200名以色列公民被擄，其中包括30名未成年人和20名60 歲以上的長者。
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