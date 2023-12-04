以巴衝突｜以軍地面行動擴至加沙所有地區 北部難民營再遭空襲

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯在人道停火結束後的衝突持續。以軍周日(3日)表示，針對哈馬斯的地面行動已經擴大至加沙所有地區，強調將會強力打擊對以色列領土構成的任何威脅。加沙北部的賈巴利亞難民營周日再遭受空襲，大批民眾在瓦礫堆中尋找生還者，不少人被抬出時已經死亡，當中包括嬰兒。
促平民撤離南部多個地區
以軍又在南部汗尤尼斯散發傳單，指汗尤尼斯是危險的戰鬥區，要求當地和周邊地區的居民往南面邊境城市拉法或西南面的沿岸地區撤離。以軍強調加沙南部有哈馬斯成員藏身，汗尤尼斯有其主要軍事設施。
逾1.5萬人亡 70%是婦孺
以色列政府發言人表示軍方在過去周末，擊中了逾400個哈馬斯目標，並擊殺了多名哈馬斯武裝分子，包括一名有份參與突襲以色列的哈馬斯指揮官。
加沙衞生部門表示以色列自攻擊加沙以來，已造成逾15,500人死亡，當中70%是婦孺。聯合國估計加沙230萬人口中，已有180萬人流離失所，其中有超過95萬人在聯合國設施棲身
白宮斡旋雙方恢復談判
以色列總理內塔尼亞胡表明戰事將持續至達成所有目標，包括消除哈馬斯在加沙的力量。哈馬斯強調與以色列恢復談判的前提是要協商永久停火。美國白宮表示正非常努力地斡旋雙方恢復談判。