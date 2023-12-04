以巴衝突｜以軍地面行動擴至加沙所有地區 北部難民營再遭空襲

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯在人道停火結束後的衝突持續。以軍周日(3日)表示，針對哈馬斯的地面行動已經擴大至加沙所有地區，強調將會強力打擊對以色列領土構成的任何威脅。加沙北部的賈巴利亞難民營周日再遭受空襲，大批民眾在瓦礫堆中尋找生還者，不少人被抬出時已經死亡，當中包括嬰兒。

促平民撤離南部多個地區

以軍又在南部汗尤尼斯散發傳單，指汗尤尼斯是危險的戰鬥區，要求當地和周邊地區的居民往南面邊境城市拉法或西南面的沿岸地區撤離。以軍強調加沙南部有哈馬斯成員藏身，汗尤尼斯有其主要軍事設施。