以巴衝突｜以軍大規模空襲加沙逾200死　哈馬斯斥單方面推翻停火協議

加沙第二輪停火談判膠著之際，以色列軍方當地周二凌晨，向加沙地帶發動自1月19日停火生效以來最大規模的空襲(影片截圖)

加沙第二輪停火談判膠著之際，以色列軍方當地周二凌晨，向加沙地帶發動自1月19日停火生效以來最大規模的空襲，加沙衛生部門說，空襲已造成至少200人死亡。巴勒斯坦通訊社報道說，死者包括婦女和兒童，由於以色列空襲仍在進行，救援人員難以抵達現場展開急救工作。據報哈馬斯有兩名高級官員死亡。有哈馬斯高層成員指責，新一輪空襲意味以色列單方面推翻自1月19日開始的停火協議。

以色列總理內塔尼亞胡辦公室表示，行動是回應哈馬斯多次拒絕釋放人質，以及拒絕美國特使和調解方提出的所有提議。聲明又說，以色列從現在開始，將以越來越強的軍事力量，對付哈馬斯。

哈馬斯指責內塔尼亞胡及他的政府「恢復對加沙地帶平民的侵略和種族滅絕」，並認為以色列要對衝突升級負有全部責任。哈馬斯還說，以方「決定推翻停火協議」，在加沙的被扣押人員命運將不可知。以色列防長卡茨表示，如果哈馬斯不釋放人質，加沙將打開「地獄之門」，以色列將向派出前所未有的軍事力量。

以色列與哈馬斯第一階段停火從1月19日至3月1日。第二階段停火談判原定2月3日開始，但雙方一直未舉行實質談判。

白宮證空襲前有與特朗普磋商

美國白宮證實，以色列在發動新一輪襲擊前曾與總統特朗普磋商。發言人萊維特表示，特朗普已明確表示，哈馬斯、胡塞武裝、伊朗等，所有試圖恐嚇以色列和美國的組織或國家，都將付出代價。

