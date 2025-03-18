以巴衝突｜以軍大規模空襲加沙逾330死　哈馬斯斥單方面推翻停火協議

以色列軍方當地周二凌晨，向加沙地帶發動自1月19日停火生效以來最大規模的空襲(路透社)

加沙第二輪停火談判膠著之際，以色列軍方當地周二凌晨，向加沙地帶發動自1月19日停火生效以來最大規模的空襲，加沙衛生部門說，空襲已造成至少330人死亡，由於有許多建築物被炸毀，預計數字會繼續上升。巴勒斯坦通訊社報道說，死者包括婦女和兒童，由於以色列空襲仍在進行，救援人員難以抵達現場展開急救工作。據報哈馬斯有兩名高級官員死亡。有哈馬斯高層成員指責，新一輪空襲意味以色列單方面推翻自1月19日開始的停火協議。以色列媒體報道，轟炸決定是在一周前做出。

以色列總理內塔尼亞胡辦公室表示，行動是回應哈馬斯多次拒絕釋放人質，以及拒絕美國特使和調解方提出的所有提議。聲明又說，以色列從現在開始，將以越來越強的軍事力量，對付哈馬斯。

哈馬斯指責內塔尼亞胡及他的政府「恢復對加沙地帶平民的侵略和種族滅絕」，並認為以色列要對衝突升級負有全部責任。哈馬斯還說，以方「決定推翻停火協議」，在加沙的被扣押人員命運將不可知。以色列防長卡茨表示，如果哈馬斯不釋放人質，加沙將打開「地獄之門」，以色列將向派出前所未有的軍事力量。