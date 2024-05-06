以巴衝突｜以軍將進攻拉法 10萬巴人撤走 拜登與內塔尼亞胡通話 傳美突叫停送彈藥予以色列

以巴衝突正進入更難以預測時刻，以軍向加沙南部城市拉法(Rafah)發動空襲，並要求市內部分巴勒斯坦人立即撤離。以色列戰時內閣通過，將於數日後攻打拉法，哈馬斯警告以方令局勢更危險，將有嚴重後果。外界關注以方無視美國反對，一意孤行進攻，有消息指華府上周突然叫停運送美製彈藥給以方，據報令以色列政府非常關注(raised serious concerns)，正急於了解原因。路透社周一晚稱，以總理內塔尼亞胡已就進攻拉法一事，與美國總統拜登通話。 較早前，外電引述消息人士指新一輪以哈談判已接近破裂，以色列和哈馬斯公開互相指責對方拒絕讓步。埃及傳媒引述消息人士稱，哈馬斯周日攻擊以色列南部靠近加沙的凱雷姆沙洛姆地區，令停火談判陷入僵局。

以軍空襲拉法最少22死 哈馬斯向該區發射了至少10枚火箭炮和迫擊炮彈，造成多人死傷，以色列其後向拉法發動空襲報復，導致至少22人死亡，當中包括小童。以國傳媒報道，防長加蘭特周日晚與美防長奧斯汀通電話時，揚言以方為達成釋放人質及停火協議，已付出很大努力，但哈馬斯仍拒接受，以軍別無選擇只能進攻拉法。以軍發言人表示，將在拉法巴人居住的區域打擊恐怖主義組織，要求10萬名巴人撤離拉法東部，前往沿岸地區的「人道區域」，強調疏散行動屬暫時性，聲言已擴大對人道區域的援助，包括戰地醫院、帳篷、食物和食水等。