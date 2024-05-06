以巴衝突｜以軍將進攻拉法 10萬巴人撤走 拜登與內塔尼亞胡通話 傳美突叫停送彈藥予以色列

以巴衝突正進入更難以預測時刻，以軍向加沙南部城市拉法(Rafah)發動空襲，並要求市內部分巴勒斯坦人立即撤離。以色列戰時內閣通過，將於數日後攻打拉法，哈馬斯警告以方令局勢更危險，將有嚴重後果。外界關注以方無視美國反對，一意孤行進攻，有消息指華府上周突然叫停運送美製彈藥給以方，據報令以色列政府非常關注(raised serious concerns)，正急於了解原因。路透社周一晚稱，以總理內塔尼亞胡已就進攻拉法一事，與美國總統拜登通話。
較早前，外電引述消息人士指新一輪以哈談判已接近破裂，以色列和哈馬斯公開互相指責對方拒絕讓步。埃及傳媒引述消息人士稱，哈馬斯周日攻擊以色列南部靠近加沙的凱雷姆沙洛姆地區，令停火談判陷入僵局。
以軍空襲拉法最少22死
哈馬斯向該區發射了至少10枚火箭炮和迫擊炮彈，造成多人死傷，以色列其後向拉法發動空襲報復，導致至少22人死亡，當中包括小童。以國傳媒報道，防長加蘭特周日晚與美防長奧斯汀通電話時，揚言以方為達成釋放人質及停火協議，已付出很大努力，但哈馬斯仍拒接受，以軍別無選擇只能進攻拉法。以軍發言人表示，將在拉法巴人居住的區域打擊恐怖主義組織，要求10萬名巴人撤離拉法東部，前往沿岸地區的「人道區域」，強調疏散行動屬暫時性，聲言已擴大對人道區域的援助，包括戰地醫院、帳篷、食物和食水等。
傳美突叫停送彈藥予以色列
美國多次強調對以色列的安全承諾，但重申不支持以色列進攻拉法。白宮國家安全顧問沙利文上周六稱，拜登政府已向以方表明，以軍對拉法市的行動，將影響華府的加沙政策。美國新聞網站AXIOS引述兩名以國官員稱，華府上周叫停一批原定提供予以方的美製彈藥運送，是自去年10月以巴爆發新一輪衝突以來首次，令以方內部高度關注。
半島電視台以色列分部關閉
另外，以色列以國家安全為由，關閉卡塔爾半島電視台在以色列的分部，突擊搜查當地辦公室，半島電視台批評有關決定出於政治動機及打壓新聞自由。以政府較早前召開內閣會議，一致通過關閉半島電視台。總理內塔尼亞胡聲言，半島電視台記者損害國家安全及煽動他人針對以軍，是時候剷除。半島電視台由有份斡旋以哈停火的卡塔爾政府資助，是少數自去年十月爆發以哈衝突以來，一直有記者留駐當地的國際傳媒機構之一。